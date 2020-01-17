Kayserispor'da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

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Hes Kablo Kayserispor'un kadrosuna kattığı 6 futbolcunun forma numaraları belli oldu.

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçına Cumartesi günü Alanya deplasmanında çıkacak olan Hes Kablo Kayserispor'da yeni transferlerin lisans işlemleri tamamlandı. Takıma yeni katılan 6 futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği de belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor bünyesine katılan 6 futbolcunun forma numaraları şöyle:

Zoran Kvrzic : 18

Muris Mesanovic : 21

Oğuzhan Çapar : 44

Enver Cenk Şahin : 70

Gustavo Campanharo : 88

Mario Situm : 92

KAYSERİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:10

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