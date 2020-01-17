Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Aralık 201914 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 278 şahıs hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak, Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme suçlarına yönelik 15 Aralık 2019 ve 14 Ocak 2020 tarihleri arasında 174 operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 278 şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, 31 kişi tutuklandı ve 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yapılan operasyonlarda 98,87 gram esrar, 20,20 gram toz esrar, 17,05 gram eroin, 2 Kilo 419 gram metamfetamin, 350,93 gram sentetik kannobinoid, 261 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 17 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 4 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve 25 adet mermi ele geçirildi.

KAYSERİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

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