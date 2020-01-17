Kayseri'de 359 sürücünün sürücü belgesi alındı, bin 26 araç trafikten men edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce 131 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 13 bin 692 araca idari para cezası uygulanırken 680 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre 1 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce kentte yapılan uygulamalarda; 41 bin 651 araç kontrol edilmiş olup, eksikliği görülen 13 bin 692 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 318 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 680 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 187’si yaralanmalı ve 263’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 450 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 310 kişi yaralandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlünce aynı tarihlerde yapılan denetimlerde ise kontrol edilen 23 bin 979 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 6 bin 804 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 15 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 250 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 1’i ölümlü, 29’u yaralanmalı ve 43’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 73 adet trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 88 kişi ise yaralandı.

İlçe merkezlerinde belirtilen tarihlerde de 5 bin 669 araç kontrol edilmiş, eksiği veya kural ihlali tespit edilen 669 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 26 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 96 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 18’i yaralanmalı ve 13’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 31 adet trafik kazası meydana gelmiş olup, bu kazalarda 25 kişi yaralandı.

KAYSERİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

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