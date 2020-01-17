Arızalı araçları kiraladıkları gurbetçilere silah tehdidiyle boş senet imzalatan çete çökertildi

KAYSERİ'de, kiraya verdikleri araçları, yakıt ve yağını boşaltarak arızalanmış gibi gösterip, kiralayan kişilere, silah tehdidiyle boş senet imzalattıkları öne sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında galerici, çekici sürücüsü ve oto tamircisi bulunan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, arızalı araçları kiralayan ya da yakıt ve yağını boşaltarak arızalı gibi göstererek, kiralayan kişilerden yüksek miktarda para isteyen çetenin peşine düştü. Araç kiralayan kişilere silah tehdidiyle boş senet de imzalatan çetenin mağdur ettiği 50 kişini ifadesine başvurdu. Yapılan teknik ve fiziki takip ile belirlenen adreslere 4 gün önce operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında galerici, çekici sürücüsü ve oto tamircisi bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında, şüphelilerden M.D.'nin açtığı ateş ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru B.K. sağ dizinin alt kısmına isabet eden kurşunla yaralandı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda sözleşme ve senet ile 2 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 2 tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Özellikle kente gelen gurbetçi ve yeni ehliyet sahiplerini mağdur ettikleri belirlenen şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



KAYSERİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

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