Sevgilisini öldüren emekli öğretmene 25 yıl hapis

KAYSERİ'de 13 yıl önce ortadan kaybolan Saliha Toker'i (32) boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan emekli öğretmen Hasan Bulut (70), 'iyi hal' indirimi ile 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Develi ilçesinde yaşayan Saliha Toker, 28 Kasım 2006 tarihinde 10 ve 11 yaşlarındaki kızlarını okula gönderdikten sonra ortadan kayboldu. Toker'in kaybolmasındaki sır, 13 yıl sonra aralandı. Polisin yaptığı araştırmada eşinden boşandıktan sonra çocuklarıyla yaşayan Saliha Toker'in, son olarak Kayseri'de yaşayan ve o zaman 57 yaşında olan Hasan Bulut ile görüştüğü belirlendi. Emekli öğretmen Hasan Bulut, gözaltına alındı. Bulut, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Bulut, Saliha Toker ile ilişki yaşadığını, kadını, hamile olduğunu söylemesi üzerine Kocasinan ilçesindeki Erkilet Hıdırellez Tepesi'ne götürüp, boğarak öldürdüğünü söyledi. Hasan Bulut, tutuklandı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde, 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Hasan Bulut, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada Saliha Toker´in kızı D.A. ile kız kardeşi Ü.T. ve avukatları da hazır bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmaya müdahil oldu.

'BEN ÖLDÜRMEDİM'

Sanık Hasan Bulut, poliste baskı altında ifade verdiğini iddia ederek, Saliha Toker'i öldürmediğini ileri sürdü. Kendisine komplo kurulduğunu öne süren sanık Bulut, "Saliha'yı en son Erkilet'te götürmüştüm. Yardımcı olmaya çalıştım. Sonra arabadan inmişti. Arabaya binmesini istememe rağmen binmedi. Gözaltına alınınca baskı altındaydım. Polislerle de oraya gittim. Baskıdan kurtulma adına inanmaları için Saliha'yı yolun kenarında bırakmama rağmen, biraz uzaklaşarak, 'burada öldürdüm' dedim. Öldürdükten sonra ne yaptığımı sorduklarında da, ruhuna Fatiha okuyarak oradan ayrıldığımı söyledim. Adaletinize güveniyorum. Kesinlikle Saliha kızımızı ben öldürmedim" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Bulut'a, 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından 'iyi hal' indirimi ile sanığın cezası 25 yıla düşürüldü.

Hasan Bulut'un soruşturma aşamasında cesedi gömüp, etrafını taşlarla çevirdiğini söylediği bölgede yapılan aramalarda Saliha Toker'in cesedi bulunamamıştı. Toker'in cesedinin, yaban hayvanları tarafından parçalanmış olabileceği bildirildi.



KAYSERİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

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