Kayseri’de 308 bin 35 öğrenci karnelerini aldı Vali Günaydın: “Çocuklarımız teknoloji bağımlılığından uzak durup dinlenmeli”

20192020 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısında Kayseri’de toplam 308 bin 35 öğrenci karnelerini alırken, 26 bin 13 öğretmen ve bin 92 okul da tatile girdi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da protokol ile birlikte Talas ilçesinde sene başında hizmete açılan Mehmet Zeynep Akköse İlkokulunda öğrencilere karnelerini dağıttı.

Yapılan karne dağıtımına AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri 2.’nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan teke ve İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci Katıldı.

Sınıfları gezerek öğrencilerle hem muhabbet eden hem de karnelerini veren Vali Günaydın, “20192020 Eğitim ve Öğretim yılının ilk yarısının sonuna geldik ve bu dönemde faaliyetlerin yürütülmesinde büyük çaba ve gayret gösteren yöneticilerimize, okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Velilerimize de teşekkür ediyoruz çünkü biz, milletimiz için eğitimi ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Son yıllarda eğitime yapılan yatırımların sonuçlarını da çok iyi bir şekilde alıyoruz ve İnşallah ilerleyen yıllarda bu sonuçları çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Bu süreçte de fuırsatları değerlendirmek gerekiyor. İlimizde kamu yatırımlarının yanı sıra, hayırseverlerimizin yatırımları da çok büyük önem arz ediyor ve ben buradan da hayırseverlerimize teşekkür etmek istiyorum. Bu okulu da bir hayırseverimiz, 6 ay gibi kısa bir sürede yaparak bizlere teslim etti. Önümüzdeki yıllarda ülkemizin eğitimde hedeflerinden olan tekli eğitime geçmesi için, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Çocuklarımızın sabahın 5’in de kalkıp okula gitmesi bizim istediğimiz bir durum değil ve biz bunu bir an önce düzeltmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz ve hayırseverlerimizle hemen hemen her ay protokol yapıyoruz. Tatilin çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımız bol bol dinlensin ve özellikle tekrar ediyorum, teknoloji bağımlılığından uzak dursunlar”

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, ”Burada sadece karne töreni değil, geleceğimizi görüyoruz bu sınıflarda. Gözleri parlayan ve İnşallah Türkiye’nin bütün görevlerine talip olacak, her yönü ile Türkiye’yi kalkındıracak çocuklarımız var. Kendilerini tebrik edip, iyi tatiller diliyoruz” ifadelerini kullandı.

3. sınıf öğrencisi Kübra Eryılmaz da, “Karnemin hepsi çok iyi ve bunun için kendimi çok iyi hissediyorum. Tatilde önce anneannemleri ziyaret ederek karnemi göstereceğim, sonra da arkadaşlarımın karnelerine bakıp onları tebrik edeceğim. Bilgisayarla 1 saatten az oynuyorum zaten test çözüyorum daha çok. Arkadaşlarımın hepsinin karnesi çok iyi olsun ve hepsi de mutlu olsunlar” dedi.

