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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Talas işçisinde sözleşme sevinci

İHA

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyede çalışan işçilerle bir araya geldi. Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve sendika temsilcilerinin de katılımıyla Mevlana Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programda belediye işçilerinin toplu iş sözleşmesiyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Talas işçisinde sözleşme sevinci

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyede çalışan işçilerle bir araya geldi. Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve sendika temsilcilerinin de katılımıyla Mevlana Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programda belediye işçilerinin toplu iş sözleşmesiyle ilgili bilgilendirme yapıldı.
Talas Belediyesi'nde çalışan işçilerin 15 aylık süreyi kapsayan toplu iş sözleşmesini konu alan buluşmada konuşan Talas Belediye Başkan Mustafa Yalçın, kazancın bereketli olmasına vurgu yaparak, “Çok şükür buradaki arkadaşlar, Türkiye ortalamasında, hatta biraz üzerinde gelire sahip insanlar. Kazancı bereketli kılan, alınan maaşın sıfırlarının çok olması değil o maaşın hakkını vermemizdir. Siz vatandaşın ihtiyaçlarına yetişiyorsunuz, vatandaşın işine koşuyorsunuz, biz de sizlerin maaşını hazırlamak için çalışıyoruz” dedi.
‘Sağlam duracağız, işimizi en iyi şekilde yapacağız’
İş yerindeki uyum ve özveriye de değinen Başkan Yalçın, “Bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır. Hepimiz sağlam duracağız, işimizle, ailemizle, dostlarımızla sağlam duracağız. Geçtiğimiz gün Hakkâri’de şehit verdik, biz işimizi en iyi şekilde yapacağız, zincirin en sağlam halkası olacağız ki o şehitlerimizle helalleşebilelim” diye konuştu.
Yapılan işten keyif almanın çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, keyifle yapılan işin bereket getireceğini söyleyerek bu bereket ile daha huzurlu bir aile ve toplum hayatının oluşacağını da sözlerine ekledi.
Daha sonra konuşan Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise, toplu iş sözleşmesi ile ilgili yapılan görüşme süreci hakkında bilgiler verdi. Sözleşme süresinin toplam 15 aylık olduğunu ifade eden Çelik, “Yevmiyelere ve diğer sosyal haklara toplamda yüzde 15 oranında zam olmak üzere 15 aylık sözleşmeyi imza altına aldık. 60 günlük süre içerisinde toplu iş sözleşmesi ile ilgili komisyonda görüşüldü. 60 günlük süre dolduktan sonra Başkan Bey ile görüşme talebinde bulunduk, o da sağ olsun bu talebi geri çevirmedi. Taleplerimizi dile getirdiğimizde herkesin orta yolda buluşacağı bir oran belirlendi. Bu toplu iş sözleşmesinde sorunlarımızı çözen ve bizleri geri çevirmeyen başta Talas Belediye Başkanımıza, başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı kazançlar olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

KAYSERİ

17 Ocak 2020 Cuma

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