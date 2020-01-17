Hakkari değil Kayseri Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Arslantaş köyünde Hakkari'deki karla mücadele çalışmalarını andıran görüntüler ortaya çıktı

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Arslantaş köyündeki karla mücadele ve yol açma çalışmaları, daha çok Hakkari gibi Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan illerde yaşanan karla mücadele çalışmalarını andırdı.

Kayseri'de merkezde kar yağışı olmazken, ilçelerde yağan kar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tomarza ilçesine bağlı Arslantaş köyünde kar kalınlığı yaklaşık 2 metreye kadar ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile ulaşıma açılmaya çalışılıyor.

Arslantaş köyündeki yol açma ve kar temizleme çalışmaları ise daha çok Hakkari gibi Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan illerde yaşanan karla mücadele çalışmalarını andırdı.

KAYSERİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

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