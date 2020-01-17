Kayserispor'dan toplu imza töreni Kayserispor, 6 futbolcuyla sözleme imzaladı

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Kayserispor, sağlık kontrollerinden geçen Enver Cenk Şahin, Muris Mesanovic, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar ile sözleşme imzaladı.

Kayserispor, yeni transferleri Enver Cenk Şahin, Muris Mesanovic, Zoran Kvrzic, Gustavo Campanharo, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar için kulüp tesislerinde imza töreni düzenledi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın da katıldığı törenle yeni transferler, kendilerini sarıkırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

KAYSERİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

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