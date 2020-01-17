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Kayseri Şeker'in halka arzı noktasında önemli adımlar atılıyor Başkan Akay: "Sorumluluk almaktan ...

İHA

Son 10 yılda yaşadığı mali değişim ve disiplin ile birlikte faaliyet alanını genişleten Kayseri Şeker, halka arz noktasında önemli adımlar atıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi olma ve daha profesyonel bir yönetim anlayışının sağlanması amacıyla yürütülen eğitim programlarına, bir yenisi daha eklendi.

Kayseri Şeker'in halka arzı noktasında önemli adımlar atılıyor Başkan Akay: "Sorumluluk almaktan asla kaçınmıyoruz, motivasyonumuz tam"

Son 10 yılda yaşadığı mali değişim ve disiplin ile birlikte faaliyet alanını genişleten Kayseri Şeker, halka arz noktasında önemli adımlar atıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi olma ve daha profesyonel bir yönetim anlayışının sağlanması amacıyla yürütülen eğitim programlarına, bir yenisi daha eklendi.
Kayseri Şeker ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu iş birliğinde Kayseri Şeker Yöneticilerine, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ümit İhsan Yayla tarafından, 'Hukuk ve Cezai Sorumlulukları' konulu bir eğitim programı verildi. 15 Temmuz Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim programına, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez ve Genel Müdür Yardımcıları ile şirketin birim müdürleri katıldı. Programda konuşan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ümit İhsan Yayla, halka arz ve borsadaki denetimli yapı noktasında şirket yöneticilerine önemli bilgiler aktarırken, halka açılmanın Kayseri Şeker ve Türkiye açısından çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Yayla şöyle devam etti; “Kayseri Şeker yapısı itibarıyla çok büyük bir şirket, halka açılmak sizi bir ligden alıp bir üst lige taşıyacaktır. Bu büyüklükteki bir şirket, halka dokunuyor, çiftçiye dokunuyor, katma değer yaratıyor ve işin doğrusu böyle büyük bir firmanın, borsada olması gerekiyor. Vicdani ve ahlaki düşünceyle baktığımız zaman da Kayseri Şeker’in borsada olması, Türkiye açısından büyük bir kazanç olacaktır. Çünkü bu sayede ortağınız olan çiftçiler, artık birer pay sahibine dönüşecekler. Yine bu sayede çiftçilerinizin ellerindeki likit; bankaya teminat olarak koyabileceği, borsada her an satabileceği, istediği an nakite çevirebileceği bir menkul değere dönüşmüş olacak. Halka arzınız ile birlikte, her birinizin ve şirket çalışanlarınızın kariyeri daha da iyileşecek, şirketinizin girdileri artacak, ünü ve saygınlığı şimdi olduğundan daha da fazla olacak.”
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise programda söz alarak, Kayseri Şeker’in borsaya önemli katkı sağlayacağını ve değer katacağını belirterek, yatırımcıların da buna ciddi ilgi duyacağını düşündüklerini söyledi. Akay, yatırımcı kuruluşlar ile görüşmelerin devam ettiğini ve zamanlama konusunda çok dikkatli davrandıklarını da belirterek şöyle devam etti;
“Yapacağımız işlerde ve attığımız adımlarda zamanlama konusuna çok dikkat ediyor, borsa ve denetimler noktasında gereken tüm hazırlıkları yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın neticesinde yurt dışından gelen taleplerde önemli bir artış gözlendi. Birçok alanda olduğu gibi kurumsal iletişim ve kurumsal kimlik noktasında da kendimizi kademe kademe yeniledik. Tabii riskler olmaz mı? Olur. Ama asıl olan sorumluluk almak ve bu sorumluluğu da hakkı ile yerine getirmektir diye düşünüyoruz. Sorumluluklarımızdan kaçmadan ve korkmadan, işimizi en iyi şekilde yapma konusunda gereken motivasyona sahibiz.”

KAYSERİ

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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