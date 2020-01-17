Campanharo imzayı böyle attı

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Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, kulüp tesislerinde düzenlenen törende sözleşmeyi imzaladı ve görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Hafta içinde ailesi ile birlikte Kayseri'ye gelen Gustavo Campanharo sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine katıldı. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'nın da bulunduğu törende Gustavo Campanharo kendisini Kayserisporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

SarıKırmızılı takımda 88 sırt numaralı formayı giyecek olan Campanharo orta saha ve forvet arkasında etkili bir isim.

KAYSERİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:10

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