Kimlik soran polisi şehit eden sanığa yine ağırlaştırılmış müebbet

KAYSERİ'de kimlik kontrolü yapmak isteyen sivil polis memuru İlhan Odabaşı'yı (41) av tüfeğiyle başından vurarak şehit eden Mustafa Develi (38), istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yargılandığı davada yine ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği'nde görevli sivil polisler İlhan Odabaşı ve Şeref Kurt, geçen yıl 5 Şubat gecesi devriye görevi sırasında, şüphe üzerine durdurdukları Mustafa Develi'den kimlik istedi. Kaçmaya başlmayan Develi, kovalamaca sırasında montunun içine gizlediği av tüfeğini çıkarıp, polislere ateş etti. Başından vurulan polis memuru İlhan Odabaşı, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Mustafa Develi, olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde tutuklu yargılanan Mustafa Develi, 'kamu görevlisini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay, 'yaralamaya teşebbüs' suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, cezada indirim uygulanmadı. Sanık avukatının kararı temyiz etmesinin ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1´inci Ceza Dairesi, kararı usülden bozdu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1´inci Ceza Dairesince yeniden yargılanan sanık Mustafa Develi, duruşmaya tutuklu bulunduğu Kayseri 1 Nolu Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Sanık Mustafa Develi, önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyerek, "Araçtakilerin polis memuru olduklarını bilmiyordum. Beni takip eden kişiler konusunda yanıldım. Şeref Kurt´a kesinlikle ateş etmedim. Kendimi takipten kurtarmak için araca ateş etim. Keşke bu olaylar yaşanmasıydı" dedi.

Kendilerini polis olarak tanıttıklarını hatta takviye destek istediğini anlatan polis memuru Şeref Kurt ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa 'kamu görevlisini kasten öldürme´ suçundan yine ağırlaştırılmış müebbet ve 'kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engelleme' suçundan 2 yıl 10 ay hapis cezası verdi.



KAYSERİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

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