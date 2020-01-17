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Selçuklu mahallesine sosyal tesis ve pazar yeri müjdesi

İHA

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Eskişehir Bağları Bölgesinde yapılacak çalışmalar için inceleme yaparak, hayata geçirecekleri sosyal tesis ve pazar yeri alanı hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Selçuklu mahallesine sosyal tesis ve pazar yeri müjdesi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Eskişehir Bağları Bölgesinde yapılacak çalışmalar için inceleme yaparak, hayata geçirecekleri sosyal tesis ve pazar yeri alanı hakkında vatandaşlara bilgi verdi.
Bölgenin ihtiyaçlarını çok iyi bildiklerini ve bu üç mahallenin eksiklerinin giderilmesi için çalışmalar yapılacağını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Danışmet, Selçuklu ve Osmanlı mahallemizin bulunduğu Eskişehir Bağları Bölgemizdeyiz. Özellikle Selçuklu Mahallemizde bulunan ve bu bölgeye hitap edecek pazar yerini yaz itibariyle yenileyeceğiz. Alt katı meyve sebze pazarı olarak hizmet verecek, üst katı da sosyal tesis olacak. Özellikle bayanların eğitim alacakları atölye çalışmaları yapacakları güzel bir merkezi bu bölgeye kazandıracağız. Şimdiden sosyal tesisimiz ve pazar yerimizin hayırlı olmasını dilerim” dedi.
Mahalle muhtarları ile işbirliği içinde çalışıldığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bu bölge bizim için önemli. 100 bine yakın nüfuslu bir yer ve bu bölgede ihtiyaç olan hizmetleri yerine getireceğiz. Burada yaz itibariyle vatandaşlarımız değişimi görmeye başlayacak. Özellikle burada bir ekip olarak çalıştığımız 3 muhtarımıza da ben teşekkür ediyorum. Muhtarlar bizim elimiz kolumuz. Birlikte bu alanlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Özellikle yeşillendirme çalışması bu bölgede çok gerekli. İnşallah belediyemizin boş parsellerini yeşillendirerek bu bölgelere daha güzel yeşil bir ortam oluşturacağız” diye konuştu.

KAYSERİ

17 Ocak 2020 Cuma

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