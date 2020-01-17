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Başkan Kalkan: "Öğrencilerimiz ve eğitimcilerimiz dinlenmeyi hak etti"

İHA

20192020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonunda yaklaşık 310 bin öğrenci ve 20 bin eğitim çalışanı karne heyecanı yaşadı. Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Başkan Kalkan: "Öğrencilerimiz ve eğitimcilerimiz dinlenmeyi hak etti"

20192020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonunda yaklaşık 310 bin öğrenci ve 20 bin eğitim çalışanı karne heyecanı yaşadı. Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle ilgili bir açıklama yaptı.
Aydın Kalkan açıklamasında; "Yaklaşık 310 bin öğrencimiz yoğun geçen bir dönemi tamamladı, karneler alındı. Öğrencilerimizin tatili hak ettiğini düşünüyoruz. Velilerimiz çocuklarını evlatları olduğu için sevmelidir, takdir etmelidir. Karne sonuçlarına gereğinden fazla anlamlar yüklenmemelidir. Akademik başarısı iyi olan da orta olan da bizim evladımız, çocuklarımızı başka çocuklarla karşılaştırarak gönüllerini kırmayın" dedi.
Aydın Kalkan, son günlerde ülke genelinde ve Kayseri'de şiddet olaylarının gündemden düşmediğini ifade ederek; "Kayseri'de geçtiğimiz yıllarda bir müdür yardımcısı şiddetten dolayı öldü, bir bayan müdür yardımcısı sırtından bıçaklandı, bir öğretmenimiz ders anlatırken sınıfta veli baskını ile darp edildi. Yine geçtiğimiz günlerde Erkilet'te bir lise öğrencisi akran zorbalığı sonucu bir cinayete kurban gitti. Eğitimin hiçbir paydaşının şiddetini kabul etmiyoruz. Öğrencilere yönelik, çoktan eskilerde kalması gereken yöntemler uygulanmamalıdır. Öğrencilere şiddet uygulanması da kabul edilemez ve artık terk edilmelidir. Öğrencilerimizi sevgiyle ve farklı pedagojik yöntemlerle terbiye etmeliyiz. Hala problem varsa disiplin kurulları çalıştırılmalı ve kurumsal tedbirler alınmalıdır" ifadelerini kullandı
"Uzun bir eğitim öğretim döneminden sonra öğretmenlerimiz dinlenmeyi hak etti" diyen Aydın Kalkan açıklamasını, "Öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz, genel olarak Kayseri'de bir problem yaşanmadı. Okul yönetimlerimizle birlikte destekleme kursları, yerel ve ulusal projeler, okul içi etkinliklerle eğitimcilerimizin çok iyi iş çıkardıklarını ifade edebiliriz" şeklinde tamamladnı.

KAYSERİ

17 Ocak 2020 Cuma

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