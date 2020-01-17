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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İlk Mektuplarını Vali Günaydın’a Yazdılar

İHA

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Melikgazi İlçesi TOKİ bölgesinde bulunan Hasan Polatkan İlköğretim okulu öğrencilerinin yazmış olduğu mektup daveti üzerine okulu ziyaret ederek karne heyecanlarına ortak oldu.

İlk Mektuplarını Vali Günaydın’a Yazdılar

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Melikgazi İlçesi TOKİ bölgesinde bulunan Hasan Polatkan İlköğretim okulu öğrencilerinin yazmış olduğu mektup daveti üzerine okulu ziyaret ederek karne heyecanlarına ortak oldu.
Hasan Polatkan İlköğretim Okulu 1B sınıfı öğrencileri okuma ve yazmayı öğrendikten sonra ilk mektuplarını Vali Günaydın’a yazarak okullarına davet ettiler.
Geleceğin teminatı olarak gördüğü gençlere ve eğitime verdiği önemi her fırsatta gösteren Vali Günaydın, öğrencilerin bu nazik davetini kırmayıp okulu ziyaret etti.
Öğrencilerin karnelerini dağıtan Vali Günaydın, bir süre öğrencilerle sohbet ederek, çocukların öğretmenleriyle, yöneticileriyle, velileriyle beraber sağlık ve huzur içerisinde eğitim öğretim görmeleri için çalışmaya devam edeceklerini, yarıyıl tatilinde çocuklarımızın güzelce dinlenmelerini ve ikinci yarıyıla daha heyecanlı ve arzulu hazırlanmaları gerektiğini ifade etti.
Öğrencilere yarıyıl tatilinde bolca kitap okumalarının önemini vurgulayan Vali Günaydın, öğrencilerin karne heyecanına ortak olan ailelere de her zaman çocuklarına destek olmaları ve özellikle teknoloji bağımlılığı konusunda duyarlı olmaları tavsiyesinde bulundu.
Ziyarette, okul idarecileri ve öğretmenlerle de sohbet edip okul hakkında bilgi alan Vali Günaydın, daha sonra öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak okuldan ayrıldı.
Hasan Polatkan İlköğretim Okulu programı sonrasında Vali Günaydın, Kayseri’de okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerin karne dağıtım programına katılmak üzere Zeynep Mehmet Akköse İlköğretim okulunu da ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Karne dağıtım törenine Vali Günaydın’ın yanı sıra Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Talas Kaymakamı, Talas Belediye Başkanı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenci velileri katıldı.
Programda bir konuşma yapan Vali Günaydın, “ Milletimiz için eğitim önemlidir. Son yıllarda eğitime yapılan yatırımların sonuçlarını çok iyi bir şekilde alıyoruz. İlimizde kamu yatırımları ve hayırseverlerimizin yatırımları eğitim için büyük önem arz etmektedir. Hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Bugün bu törenin yapıldığı bu okulu da bir hayırseverimiz 6 ay gibi kısa bir süre de yaparak bizlere teslim etti. Çocuklarımız sağlıklı ve güzel bir ortamda eğitimlerini devam ettiriyorlar” diye konuştu.
‘Vali Günaydın’dan 818 kitap hediye’
ZeynepMehmet Akköse İlköğretim Okulu ziyaretinin ardından Talas Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi’ne geçen Vali Günaydın okul öğrencileri tarafından hayata geçirilen “ Bana Bir Kitap Hediye Et” kampanyasına katıldı.
Okul öğrencileriyle bir süre sohbet eden Vali Şehmus Günaydın, öğrencilerin teknoloji bağımlılığı konusunda duyarla olmaları ve arkadaşlarına rol model olmaları gerektiğini ifade etti. Vali Günaydın ayrıca okul öğrencileri tarafından başlatılan “ Bana Bir Kitap Hediye Et” projesi kapsamında Valilik olarak, okuldaki öğrenim gören öğrenci sayısı kadar toplam 818 kitabı okul kütüphanesine bağışlayacaklarını açıkladı.
Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da 102 kitaptan oluşan kitap setini okula bağışladı.

KAYSERİ

17 Ocak 2020 Cuma

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