Alanya'da 8. randevu

Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor lig tarihinde 8. kez karşılaşacak.
Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya gelecek. Süper Lig tarihinde bugüne kadar 7 kez karşılaşan iki takım, yarın 8. randevuda karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan 7 müsabakada Hes kablo Kayserispor 2 kez kazanırken, Alanyaspor ise 4 kez kazandı. İki takım arasındaki 1 maç da berabere bitti. Sarı Kırmızılılar, rakibine 7 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:
2019/2020 KayserisporAlanyaspor 01
2018/2019 KayserisporAlanyaspor 11
2018/2019 AlanyasporKayserispor 50
2017/2018 KayserisporAlanyaspor 12
2017/2018 AlanyasporKayserispor 12
2016/2017 KayserisporAlanyaspor 30
2016/2017 AlanyasporKayserispor 30
KAYSERİ
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