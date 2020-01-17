Alanya'da 8. randevu

Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor lig tarihinde 8. kez karşılaşacak.

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya gelecek. Süper Lig tarihinde bugüne kadar 7 kez karşılaşan iki takım, yarın 8. randevuda karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan 7 müsabakada Hes kablo Kayserispor 2 kez kazanırken, Alanyaspor ise 4 kez kazandı. İki takım arasındaki 1 maç da berabere bitti. Sarı Kırmızılılar, rakibine 7 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

2019/2020 KayserisporAlanyaspor 01

2018/2019 KayserisporAlanyaspor 11

2018/2019 AlanyasporKayserispor 50

2017/2018 KayserisporAlanyaspor 12

2017/2018 AlanyasporKayserispor 12

2016/2017 KayserisporAlanyaspor 30

2016/2017 AlanyasporKayserispor 30

KAYSERİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:10

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