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Deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor kafilesi Alanya'ya gitti.

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor kafilesi Alanya'ya gitti. Tarifeli uçakla Alanya'ya giden sarı kırmızılı kafilede yeni transferler de yeraldı.

Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki'nin belirlediği kafilede 23 futbolcu bulunuyor. Hes Kablo Kayserispor, Alanya deplasmanına Aksel Aktaş, Artem Kravets, Aymen Abdennour, Ben Rienstra, Dja Djedje, Emre Demir, Enver Cenk Şahin, Furkan Polat, Gustavo Campanharo, Hakan Arıkan, Hasan Hüseyin Acar, İsmail Çipe, Mario Situm, Mert Kula, Miguel Lopes, Muris Mesanovic, Oğuzhan Çapar, Ömer Uzun, Pedro Henrique, Ramazan Eminhan Civelek, Yasir Subaşı, Zoran Kvrzic, Anthony Uzodimma.

Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki müsabaka yarın saat 14.00'de başlayacak. Bu müsabakayı Ankara Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Ali Palabıyık yönetecek.

KAYSERİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

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