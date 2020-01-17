Ali Palabıyık'ın Alanyaspor ve Kayserispor karnesi

Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki maçı yönetecek olan hakem Ali Palabıyık'ın karnesi.

Süper Lig 20192020 sezonun ikinci yarısı bu hafta start alıyor. Ligin ikinci yarısı için başarı çıtasını yükseltmek isteyen Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor, Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligin ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Ankara Bölgesi Üst Klasman Hakemi Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Maçın 4.hakemi Bilal Köseoğlu olarak açıklandı. Bu maçın VAR Hakemi Özgüç Türkalp olurken, AVAR Hakemi ise Yasin Kol olarak belirlendi.

Alanyaspor karnesi

Ankaralı Ali Palabıyık, bugüne kadar Alanyaspor'un 11 maçını yönetti. Akdeniz ekibi, bu maçlarda 3 galibiyet 4 beraberlik 4 yenilgi elde etti. Bu sezon 10 müsabaka yöneten Ali Palabıyık, ilk kez Alanyaspor maçında düdük çalacak. Alanyaspor, Ali Palabıyık'ın yönettiği maçlarda şu sonuçları aldı:

AlanyasporBaşakşehir 11

AkhisarsporAlanyaspor 04

AlanyasporFenerbahçe 23

AlanyasporKonyaspor 23

BalıkesirsporAlanyaspor 00

ElazığsporAlanyaspor 10

AlanyasporFethiyespor 20

AlanyasporGöztepe 11

AlanyasporMarmaris 22

AlanyasporÜnyespor 21

AlanyasporBucaspor 12

Kayserispor karnesi

39 yaşındaki hakem, Hes Kablo Kayserispor'un 10 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 4 galibiyet 4 yenilgi elde ederken 2 kez de berabere kaldı. Ali Palabıyık, bu sezon ilk kez bir Kayserispor maçı yönetecek. Ali Palabıyık yönetimindeki maçlarda Kayserispor'un aldığı sonuçlar şu şekilde:

TrabzonsporKayserispor 40

KayserisporSivasspor 11

KayserisporKonyaspor 21

KasımpaşaKayserispor 31

KayserisporEskişehirspor 00

KayserisporElazığspor 10

Adana DSKayserispor 21

BursasporKayserispor 20

KasımpaşaKayserispor 12

KayserisporAntalyaspor 01

KAYSERİ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

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