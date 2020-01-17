Ali Palabıyık'ın Alanyaspor ve Kayserispor karnesi

Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki maçı yönetecek olan hakem Ali Palabıyık'ın karnesi.
Süper Lig 20192020 sezonun ikinci yarısı bu hafta start alıyor. Ligin ikinci yarısı için başarı çıtasını yükseltmek isteyen Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor, Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligin ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Ankara Bölgesi Üst Klasman Hakemi Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Maçın 4.hakemi Bilal Köseoğlu olarak açıklandı. Bu maçın VAR Hakemi Özgüç Türkalp olurken, AVAR Hakemi ise Yasin Kol olarak belirlendi.
Alanyaspor karnesi
Ankaralı Ali Palabıyık, bugüne kadar Alanyaspor'un 11 maçını yönetti. Akdeniz ekibi, bu maçlarda 3 galibiyet 4 beraberlik 4 yenilgi elde etti. Bu sezon 10 müsabaka yöneten Ali Palabıyık, ilk kez Alanyaspor maçında düdük çalacak. Alanyaspor, Ali Palabıyık'ın yönettiği maçlarda şu sonuçları aldı:
AlanyasporBaşakşehir 11
AkhisarsporAlanyaspor 04
AlanyasporFenerbahçe 23
AlanyasporKonyaspor 23
BalıkesirsporAlanyaspor 00
ElazığsporAlanyaspor 10
AlanyasporFethiyespor 20
AlanyasporGöztepe 11
AlanyasporMarmaris 22
AlanyasporÜnyespor 21
AlanyasporBucaspor 12
Kayserispor karnesi
39 yaşındaki hakem, Hes Kablo Kayserispor'un 10 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 4 galibiyet 4 yenilgi elde ederken 2 kez de berabere kaldı. Ali Palabıyık, bu sezon ilk kez bir Kayserispor maçı yönetecek. Ali Palabıyık yönetimindeki maçlarda Kayserispor'un aldığı sonuçlar şu şekilde:
TrabzonsporKayserispor 40
KayserisporSivasspor 11
KayserisporKonyaspor 21
KasımpaşaKayserispor 31
KayserisporEskişehirspor 00
KayserisporElazığspor 10
Adana DSKayserispor 21
BursasporKayserispor 20
KasımpaşaKayserispor 12
KayserisporAntalyaspor 01
KAYSERİ
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