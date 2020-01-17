Kayseri 2.Amatör küme fikstürü çekildi

Kayseri İkinci Amatör Küme futbol sezonu fikstürü çekildi. Bu sezon 29 takımın 3 ayrı grup halinde mücadele edeceği ve çift devreli oynanacak olan maçlar sonunda toplam 4 takım 1. Amatör Küme’ye yükselecek.
İkinci Amatör Küme fikstür çekimi Sümer Amatör Evi’nde yapıldı. Fikstür çekimine ASKF Başkanı Musa Soykarcı, Futbol İl Temsilcisi Rıfat Pakkan ve kulüp temsilcileri katıldı. Bu sezon 29 takımın başvurduğu lig 3 farklı grup halinde oynanacak. A Grubu 9 takımdan oluşurken, B ve C Grubu ise 10 takımdan oluşacak. Bu sezon maçlar 89 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Yapılan fikstür çekimi sonrasında gruplar şu şekilde oluştu:
A GRUBU
Erciyes İdmangücü
Sindelhöyükspor
Trabzon 3861spor
Cırgalanspor
A.Kızılırmak
Kılıçaslan yıldız
Mevlana Yıldız
Olimpikspor
Güneşli Gençlik
Kocasinan Gençlik
B GRUBU
Erciyes İdmangücü
Sindelhöyükspor
Trabzon 3861spor
Cırgalanspor
A.Kızılırmak
Kılıçaslan yıldız
Mevlana Yıldız
Olimpikspor
Güneşli Gençlik
Kocasinan Gençlik
C GRUBU
Turanspor
Pınarbaşı Belediye
Cuma Uluçay
Sümerspor
Sosun Birlik
Kuşçumithatpaşa
Y.B.Şafakspor
Göktürkspor
Anadolu Yıldızları
Fevzi Çakmak
KAYSERİ
17 Ocak 2020 Cuma
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