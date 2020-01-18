Kayseri 2.Amatör Küme’de geri sayım Lig, 8-9 Şubat’ta başlıyor

Kayseri İkinci Amatör Küme 20192020 Futbol sezonu fikstür çekimi dün çekildi.
Sümer Amatör Evi’nde gerçekleşen fikstür çekimine toplam 29 takım katıldı. Fikstür çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Rıfat Pakkan, Kayseri Futbol İl Temsilcisi yardımcısı Şevki Dursun, ASKF Genel sekteri Hürriyet Yücel, İkinci Amatör Küme takımları başkanları, yöneticileri, antrenörler ve davetliler katıldı. 29 takım 3 grupta müsabakalara çıkacak. A Grubu'nda 9 takım, B ve C Grubu'nda ise 10'ar takım mücadele edecek. Maçlar ise 89 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. Gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar bir üst lige çıkacağı İkinci Amatör Küme’de ikinci sırada tamamlayan takımlar ise PlayOff oynayacak ve bir takım daha üst lige çıkacak.
A Grubunda mücadele edecek takımlar
Kayseri Meysuspor, Bünyan Belediyespor, İncesu Gençlikspor, Gazi Osman Paşaspor, Yeni Kıranardıspor, Kayseri İdman Yurdu, Sarızspor, Kayseri Simya Koleji, Yeni Erciyesspor
A Grubu 1.Hafta
Bünyan BelediyesporGazi Osman Paşaspor
Yeni ErciyessporSarızspor
Kayseri MeysusporSimya Kolejispor
Yeni Kıranardıİncesu Gençlikspor
Kayseri İdman Yurdu (BAY)
B Grubunda mücadele edecek takımlar
Trabzon 3861 Spor, Sindelhöyükspor, Ambar Kızılırmakspor, Kılıçaslan Yıldızspor, Güneşli Gençlikspor, Cırgalanspor, Kayseri Olimpikspor, Kocasinan Gençlikspor, Mevlana Yıldızspor, Erciyes İdman Gücü
B Grubu 1.Hafta
Trabzon 3861 SporSindelhöyükspor
CırgalansporErciyes İdmangücü
Ambar KızılırmaksporGüneşli gençlikspor
Kılıçaslan YıldızsporOlimpikspor
Mevlana YıldızsporKocasinan Gençlikspor
C Grubunda mücadele edecek takımlar
Cuma Uluçay Talasspor, Pınarbaşı Belediyespor, Sosun Birlikspor, Kuşçu Mithatpaşaspor, Anadolu Yıldızları, Sümerspor, Göktürkspor, Fevzi Çakmakspor, Turanspor, Yıldırım Beyazıt Şafakspor
C Grubu 1.Hafta
Cuma Uluçay TalassporPınarbaşı Belediyespor
SümersporTuranspor
Sosun BirliksporAnadolu Gençlikspor
Kuşçu MithatpaşasporGöktürkspor
Y.B.ŞafaksporFevzi Çakmakspor
KAYSERİ
18 Ocak 2020 Cumartesi
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