Kayseri 2.Amatör Küme’de geri sayım Lig, 8-9 Şubat’ta başlıyor

Kayseri İkinci Amatör Küme 20192020 Futbol sezonu fikstür çekimi dün çekildi.

Sümer Amatör Evi’nde gerçekleşen fikstür çekimine toplam 29 takım katıldı. Fikstür çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Rıfat Pakkan, Kayseri Futbol İl Temsilcisi yardımcısı Şevki Dursun, ASKF Genel sekteri Hürriyet Yücel, İkinci Amatör Küme takımları başkanları, yöneticileri, antrenörler ve davetliler katıldı. 29 takım 3 grupta müsabakalara çıkacak. A Grubu'nda 9 takım, B ve C Grubu'nda ise 10'ar takım mücadele edecek. Maçlar ise 89 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. Gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar bir üst lige çıkacağı İkinci Amatör Küme’de ikinci sırada tamamlayan takımlar ise PlayOff oynayacak ve bir takım daha üst lige çıkacak.

A Grubunda mücadele edecek takımlar

Kayseri Meysuspor, Bünyan Belediyespor, İncesu Gençlikspor, Gazi Osman Paşaspor, Yeni Kıranardıspor, Kayseri İdman Yurdu, Sarızspor, Kayseri Simya Koleji, Yeni Erciyesspor

A Grubu 1.Hafta

Bünyan BelediyesporGazi Osman Paşaspor

Yeni ErciyessporSarızspor

Kayseri MeysusporSimya Kolejispor

Yeni Kıranardıİncesu Gençlikspor

Kayseri İdman Yurdu (BAY)

B Grubunda mücadele edecek takımlar

Trabzon 3861 Spor, Sindelhöyükspor, Ambar Kızılırmakspor, Kılıçaslan Yıldızspor, Güneşli Gençlikspor, Cırgalanspor, Kayseri Olimpikspor, Kocasinan Gençlikspor, Mevlana Yıldızspor, Erciyes İdman Gücü

B Grubu 1.Hafta

Trabzon 3861 SporSindelhöyükspor

CırgalansporErciyes İdmangücü

Ambar KızılırmaksporGüneşli gençlikspor

Kılıçaslan YıldızsporOlimpikspor

Mevlana YıldızsporKocasinan Gençlikspor

C Grubunda mücadele edecek takımlar

Cuma Uluçay Talasspor, Pınarbaşı Belediyespor, Sosun Birlikspor, Kuşçu Mithatpaşaspor, Anadolu Yıldızları, Sümerspor, Göktürkspor, Fevzi Çakmakspor, Turanspor, Yıldırım Beyazıt Şafakspor

C Grubu 1.Hafta

Cuma Uluçay TalassporPınarbaşı Belediyespor

SümersporTuranspor

Sosun BirliksporAnadolu Gençlikspor

Kuşçu MithatpaşasporGöktürkspor

Y.B.ŞafaksporFevzi Çakmakspor

KAYSERİ 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:49

YATSI 19:11

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