Cep telefonu kamburlaştırıyor

Hayatımızın bir parçası olan akıllı telefonları, günlük yaşamda evde, otobüste, tramvayda, metroda, işyerinde uzun süreli konuşmadan çok mesajlaşma, sosyal medya takibi için kullananları bekleyen en büyük tehlike kamburluk olarak ortaya çıkıyor.

Tekden Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Murat Doğan, uzun süre akıllı telefon ve teknolojik araçları aynı pozisyonda kullanmanın postürel kamburluğa (duruş bozukluğuna bağlı kamburluk) neden olduğunu açıkladı. Kamburluğun çağımızın en büyük rahatsızlıklarından birisi olarak ortaya çıktığına dikkat çeten Uzman Dr. Murat Doğan, şu bilgileri verdi;

“Kamburluk; tıp dilinde ‘kifoz’ olarak adlandırılan sırtın eğrilmesi ve öne doğru bükülmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Bel kasalarında ortaya çıkan zayıflaması ve gevşemesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Görünüm açısından oldukça önemli bir sorun oluşturan kifoz; doğuştan ortaya çıkmaması halinde bir takım sorunlar ve nedenler yüzünden ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ona göre gelişimi takip edilerek bir dizi hareketle düzeltilmesi için tedavi oluşturulur. Kifozun nedenleri; kamburluk olarak bilinen kifoz durumu, doğuştan olabileceği gibi sonradan gerçekleşen nedenlerle de meydana gelebilir. Omurganın 50 55 dereceden daha fazla öne doğru eğri olmasıyla açıklanan kifoz, uygun tedavi yöntemiyle tedavi edilmelidir.”

Streste etkilidir

Kifozun bilinen nedenleri hakkında da açıklama yapan Dr. Doğan; “Omurganın dış etkenlerle yıpranma geçirmesi ( uzun süre aynı pozisyonda kalmaya ve yük binmesine bağlı omurgada tekrarlayan stres etkisi). Kemik erimesi. Omurga kırıklıkları. Omurga çevresinde oluşan iltihaplar. Tüberküloz ve omurga enfeksiyonları. Omurgayı etkileyebilen kanserler. Gelişme çağındaki çocuklarda omurganın ön tarafındaki büyüme çekirdeklerinin yeterince büyümemesi. İnme ( felç) olarak açıklanabilir” dedi.

Kambur neden oluşur?

Kambur oluşumu hakkında da bilgiler veren Dr. Doğan; “Kötü duruşa bağlı olarak (Postürel) oluşan kifoz; 35 derecelik bir açıda kifoz olan bir kişinin 55 derecelik bir açıya çıkması kötü duruş nedeniyle ortaya çıkan kamburluk olarak adlandırılır. Bu genelde duruşla ilgili ortaya çıkan bir durumdur. Yapısal kamburluk (Schuermann); ayakta duruş pozisyonunda açısal kifozun 55 derece üzerinde olması ve bu durumun yumuşak dokuya ve kemik yapısına bağlı olarak gelişmesi ile ortaya çıkması halidir. Bu tarz kamburluk doğuştan bazı kemik hastalıklarının olması, omurga anomalileri oluşması, omurgalarda enfeksiyon olma ve omurga kırıklarına bağlı olarak gelişen bir takım hasarların oluşmasıyla sinir ve kas hastalıkları nedeniyle de oluşabilmektedir” ifadelerini kullandı.

"Aynı pozisyonda telefon kullanmayın"

Postürel kamburluk (duruş bozukluğuna bağlı kamburluk) hakkında da uyarılarda bulunan Dr. Doğan, “Postürel kamburluk yani duruştan olan kamburlukta dik durmaya çalışıldığında düzelme görülebilir ancak ciddi olarak oluşan kamburluk duruşla düzelmez ve sadece tedavi ile düzelme gösterebilir. Uzun süre telefon televizyon tablet gibi teknolojik araçları aynı pozisyonda kullanarak boyun ve sırta binen uzun süreli yüklerde omurgaya stres etki yaparak kas kısalıkları ve zayıflığı sonucu omurgada öne doğru eğrilik (kamburluk) oluşmasını hızlandırır” şeklinde konuştu.

“Erişkin bir insanın başı normalde 4.55.5 kg’a kadar ağırlık değerinde yük taşıyor fakat 60 derece açıyla büküldüğünde, boynun kaldırması gereken ağırlık 27 kg’a çıkıyor” diyen Dr. Doğan, şunları söyledi;

"İnsanlar mobil aygıtları bir günde kabaca 24 saat arası kullanıyorlar, buna göre boyun ve sırtımız yılda ortalama 700 1400 saat boyunca öne eğik pozisyonda duruyor. Ayrıca yılların getirmiş olduğu bu birikmiş etki de tek başına omuriliğin tahrip olmasına neden oluyor. Daha az mesajlaşmayacaksanız bile, akıllı telefonunuz karşısındaki duruşunuzun farkında olun, farkındalık bir numaralı faktör. Telefonunuzu ya da tabletinizi daha yüksek bir seviyede tutabilirsiniz. Böylece her ekrana baktığınızda kafanızı eğmeniz gerekmez. Boyun problemlerinin akıllı telefon veya tablet kullanımıyla yakından ilişkilidir. Bu yüzden boynunuza uzun dönemli bir basınç yapmamak için doğru vücut pozisyonlarını öğrenin. Boyun ağrısı veya baş ağrısından şikâyet ediyorsanız, telefonunuzu veya tabletinizi ne kadar sık kullandığınızı düşünün ve mümkünse kullanma şeklinizi değiştirin. Kendimize 30 dakikada bir mola vermeliyiz.”

KAYSERİ 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:20

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