Bünyan Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, Bünyan MYO'yu Ziyaret Etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bünyan Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, Bünyan MYO'yu Ziyaret Etti

İHA

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Belediye Başkanı Özkan Altun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, Bünyan Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

Bünyan Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, Bünyan MYO'yu Ziyaret Etti

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Belediye Başkanı Özkan Altun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, Bünyan Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti.
Bünyan Meslek Yüksekokulu tarafından okula emek veren Bünyan Belediyesi personeline yönelik olarak düzenlenen yemek programında, davetlileri Okul Müdürü Öğr. Gör. Emre H. Baraz, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Alper Bahçe ve Öğr. Gör. Emrah Gökkaya, akademik ve idari personel karşıladı. Yemek programı öncesinde okulda incelemelerde bulunan Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Belediye Başkanı Özkan Altun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, itfaiyecilik ve sağlık laboratuarlarının yanı sıra kütüphane ve sınıfları dolaştı. Programda dolayısıyla açıklamada bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, “Öğle yemeğini Kaymakamımız, Bünyan Meslek Yüksek Okulu idarecilerimiz ve mesai arkadaşlarımızla birlikte yedik. Sonrasında Sayın Kaymakamız, okul müdürümüz ve hocalarımızla okulumuzda incelemeler yaptık. İki bölümde yüz öğrencisiyle eğitim veren Bünyan Meslek Yüksek Okulumuz gelecek yıl açılacak Posta Hizmetleri Bölümü'ne de öğrenci alacak. Uzun yıllar açılmasını hayal ettiğimiz okulumuzun her geçen gün geliştiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. İlçemizin sosyokültürel ve ekonomik gelişimi adına oldukça önemli bu hizmette emeği geçen hayırseverlerimize, bürokratlarımıza, idarecilerimize, okul yönetimine, kıymetli hemşerilerime ve değerli mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Nazik davetleri için Okul Müdürümüz Ögr. Gör. Emre Hayri Baraz ve öğretim görevlisi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Meslek Yüksekokulumuz Müdürü Öğr. Gör. Emre Hayri Baraz ise, “Bugün burada toplanma sebebimiz bu okulda emeği geçenlerle birlikte bir araya gelip bir şeyler paylaşabilmek ve onlarla birlikte emeğin meyvesini birlikte tatmaktır. Şuan içinde bulunduğumuz bu bina hayırseverinden belediye başkanına, hocasından belediye personeline kadar birçok kişinin özverili çalışmaları ve gayretleriyle vücut buldu. Okulumuzu 20192020 öğretim dönemine yetiştirmek başta imkansız gibi görünüyordu, ancak demin saydığım her kesimin cansiperane çalışmaları okulumuza bu dönem ilk öğrencilerimizi alma imkanı sağladı” diye konuştu.
Bu süreçte özellikle Belediye Başkanı Özkan Altun ve ekibinin desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade eden Baraz, “Milletin evlatlarına ve Bünyan’a hizmet etmek adına el ele verdik ve okulumuzu bugüne taşıdık. Hizmet etmek gönül işidir, millete, milletin evlatlarına hizmet etmek ise dava işidir. Okulumuz için elinden gelen gayreti gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

KAYSERİ

18 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müzik Öğretmeni Şükrü Hasan: “Kayseri’de öğretmenlerimizin sosyal bağlamda gelişmesi için koro oluşturduk” Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Korosu, Türk Sanat Müziği konseri verdi
YEREL HABERLER Müzik Öğretmeni Şükrü Hasan: “Kayseri’de ...
Kaygan yol kazaya neden oldu; 4 araç birbirine girdi
YEREL HABERLER Kaygan yol kazaya neden oldu; 4 araç birbirine girdi
Başkan Özdoğan'dan Kızılay'a destek
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan'dan Kızılay'a destek
Cep telefonu kamburlaştırıyor
YEREL HABERLER Cep telefonu kamburlaştırıyor
Kayseri 2.Amatör Küme’de geri sayım Lig, 8-9 Şubat’ta başlıyor
YEREL HABERLER Kayseri 2.Amatör Küme’de geri sayım Lig, 8-9 Şubat’ta ...
Emre Özden, Ayvalıkgücü Belediyespor’da
YEREL HABERLER Emre Özden, Ayvalıkgücü Belediyespor’da
Yahyalıspor’da çifte imza
YEREL HABERLER Yahyalıspor’da çifte imza
Kayseri'de kamyon şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de kamyon şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Kayseri 2.Amatör küme fikstürü çekildi
YEREL HABERLER Kayseri 2.Amatör küme fikstürü çekildi
Suha Adıyaman’a görev
YEREL HABERLER Suha Adıyaman’a görev
Kayser Şeker Turhal'da pancar bedelleri ödendi
YEREL HABERLER Kayser Şeker Turhal'da pancar bedelleri ödendi
Ali Palabıyık'ın Alanyaspor ve Kayserispor karnesi
YEREL HABERLER Ali Palabıyık'ın Alanyaspor ve Kayserispor karnesi
Kayserispor kafilesi Alanya'ya gitti
YEREL HABERLER Kayserispor kafilesi Alanya'ya gitti
Alanya'da 8. randevu
YEREL HABERLER Alanya'da 8. randevu
Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Berna hanıma destek verelim"
YEREL HABERLER Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Berna hanıma ...
Polis şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Polis şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ...
İlk Mektuplarını Vali Günaydın’a Yazdılar
YEREL HABERLER İlk Mektuplarını Vali Günaydın’a Yazdılar
Başkan Kalkan: "Öğrencilerimiz ve eğitimcilerimiz dinlenmeyi hak etti"
YEREL HABERLER Başkan Kalkan: "Öğrencilerimiz ve eğitimcilerimiz ...
Selçuklu mahallesine sosyal tesis ve pazar yeri müjdesi
YEREL HABERLER Selçuklu mahallesine sosyal tesis ve pazar yeri ...
Kimlik soran polisi şehit eden sanığa yine ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Kimlik soran polisi şehit eden sanığa yine ...
Hacılar’da karne heyecanı
YEREL HABERLER Hacılar’da karne heyecanı
Başkan Yalçın’ın karne günü değerlendirmesi
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’ın karne günü değerlendirmesi
Türkler Geliyor Vizyonda
YEREL HABERLER Türkler Geliyor Vizyonda
Başkan Büyükkılıç Yavru Vatan'da
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Yavru Vatan'da

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X