Bünyan Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, Bünyan MYO'yu Ziyaret Etti

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Belediye Başkanı Özkan Altun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, Bünyan Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti.

Bünyan Meslek Yüksekokulu tarafından okula emek veren Bünyan Belediyesi personeline yönelik olarak düzenlenen yemek programında, davetlileri Okul Müdürü Öğr. Gör. Emre H. Baraz, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Alper Bahçe ve Öğr. Gör. Emrah Gökkaya, akademik ve idari personel karşıladı. Yemek programı öncesinde okulda incelemelerde bulunan Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Belediye Başkanı Özkan Altun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, itfaiyecilik ve sağlık laboratuarlarının yanı sıra kütüphane ve sınıfları dolaştı. Programda dolayısıyla açıklamada bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, “Öğle yemeğini Kaymakamımız, Bünyan Meslek Yüksek Okulu idarecilerimiz ve mesai arkadaşlarımızla birlikte yedik. Sonrasında Sayın Kaymakamız, okul müdürümüz ve hocalarımızla okulumuzda incelemeler yaptık. İki bölümde yüz öğrencisiyle eğitim veren Bünyan Meslek Yüksek Okulumuz gelecek yıl açılacak Posta Hizmetleri Bölümü'ne de öğrenci alacak. Uzun yıllar açılmasını hayal ettiğimiz okulumuzun her geçen gün geliştiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. İlçemizin sosyokültürel ve ekonomik gelişimi adına oldukça önemli bu hizmette emeği geçen hayırseverlerimize, bürokratlarımıza, idarecilerimize, okul yönetimine, kıymetli hemşerilerime ve değerli mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Nazik davetleri için Okul Müdürümüz Ögr. Gör. Emre Hayri Baraz ve öğretim görevlisi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Meslek Yüksekokulumuz Müdürü Öğr. Gör. Emre Hayri Baraz ise, “Bugün burada toplanma sebebimiz bu okulda emeği geçenlerle birlikte bir araya gelip bir şeyler paylaşabilmek ve onlarla birlikte emeğin meyvesini birlikte tatmaktır. Şuan içinde bulunduğumuz bu bina hayırseverinden belediye başkanına, hocasından belediye personeline kadar birçok kişinin özverili çalışmaları ve gayretleriyle vücut buldu. Okulumuzu 20192020 öğretim dönemine yetiştirmek başta imkansız gibi görünüyordu, ancak demin saydığım her kesimin cansiperane çalışmaları okulumuza bu dönem ilk öğrencilerimizi alma imkanı sağladı” diye konuştu.

Bu süreçte özellikle Belediye Başkanı Özkan Altun ve ekibinin desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade eden Baraz, “Milletin evlatlarına ve Bünyan’a hizmet etmek adına el ele verdik ve okulumuzu bugüne taşıdık. Hizmet etmek gönül işidir, millete, milletin evlatlarına hizmet etmek ise dava işidir. Okulumuz için elinden gelen gayreti gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

