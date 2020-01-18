Müzik Öğretmeni Şükrü Hasan: “Kayseri’de öğretmenlerimizin sosyal bağlamda gelişmesi için koro oluşturduk” Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Korosu, Türk Sanat Müziği konseri verdi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğretmen Akademisi kapsamındaki çalışmaları ile öğretmenlerden oluşan koro, Kayserililere Türk Sanat Müziği konseri verdi. Koro Şefi Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Şükrü Hasan, “Kayseri’de öğretmenlerimizin sosyal bağlamda gelişmesi için bir koro oluşturduk” dedi.

15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleşen konsere Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kayseri Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici, Eğitim BirSen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Bu etkinliklerin öğretmenlerin kendini geliştirmesi ve sosyalleşmesi bağlamından faydalı olacağını söyleyen Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Şükrü Hasan, “Biz İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğretmen Akademisi kapsamında oluşturduğu öğretmenlerimizin kendilerini geliştirmeleri, sosyal anlamda kaynaşmaları hatta burada aldığı eğitimleri öğrencilerine aktarmaları için böyle bir koro oluşturduk. Bu Kayseri ilinin tamamını kapsayan bir koro çalışması. Koromuzun birini dönem Türk Sanat Müziği ve ikinci dönem Türk Halk Müziği konseri şeklinde sunmayı planladık. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz sağ olsunlar çok destek oldular. Bizden emeklerini esirgemediler ve biz de bu kapsamda elimizden geldiğince öğretmenlerimizin sosyal anlamda bir arada olmaları için böyle bir etkinlikte bulunduk” dedi.

Koro içerisinde bulunan Sınıf Öğretmeni Ayşe Baysal Peker ise, “Böyle bir etkinlikte bulunmaktan onur ve gurur duyuyorum. Başta İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Okul ev arası koşuşturmaktan bize çok büyük bir farklılık ve değişiklik oldu. Yeni öğretmen arkadaşlarla tanıştık ve çok güzel bir faaliyet oldu. Kayseri2de böyle bir faaliyette bulunmaktan hepimiz gurur duyuyoruz. Bize bir soluk ve nefes oldu, bunun için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konser sonrası sahneye çıkan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Kulaklarımızda bu güzel nameleri duymamızı sağlayan öğretmen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Meslek hayatımızda çok fazla zorluklarla karşılaşıyoruz ama her zaman şunu söylüyoruz ki iyi ki öğretmenim. Bu gece arkadaşlarım bana yine aynı şeyi söylettiler iyi ki öğretmeniz” dedi.

Konser sonrası koroda bulunan öğretmenlere protokol tarafından teşekkür belgeleri verildi.

KAYSERİ 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:20

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YATSI 19:11

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