Müzik Öğretmeni Şükrü Hasan: “Kayseri’de öğretmenlerimizin sosyal bağlamda gelişmesi için koro oluşturduk” Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Korosu, Türk Sanat Müziği konseri verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Müzik Öğretmeni Şükrü Hasan: “Kayseri’de öğretmenlerimizin sosyal bağlamda gelişmesi için koro ...

İHA

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğretmen Akademisi kapsamındaki çalışmaları ile öğretmenlerden oluşan koro, Kayserililere Türk Sanat Müziği konseri verdi. Koro Şefi Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Şükrü Hasan, "Kayseri'de öğretmenlerimizin sosyal bağlamda gelişmesi için bir koro oluşturduk" dedi.

Müzik Öğretmeni Şükrü Hasan: “Kayseri’de öğretmenlerimizin sosyal bağlamda gelişmesi için koro oluşturduk” Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Korosu, Türk Sanat Müziği konseri verdi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğretmen Akademisi kapsamındaki çalışmaları ile öğretmenlerden oluşan koro, Kayserililere Türk Sanat Müziği konseri verdi. Koro Şefi Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Şükrü Hasan, “Kayseri’de öğretmenlerimizin sosyal bağlamda gelişmesi için bir koro oluşturduk” dedi.
15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleşen konsere Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kayseri Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici, Eğitim BirSen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Bu etkinliklerin öğretmenlerin kendini geliştirmesi ve sosyalleşmesi bağlamından faydalı olacağını söyleyen Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Şükrü Hasan, “Biz İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğretmen Akademisi kapsamında oluşturduğu öğretmenlerimizin kendilerini geliştirmeleri, sosyal anlamda kaynaşmaları hatta burada aldığı eğitimleri öğrencilerine aktarmaları için böyle bir koro oluşturduk. Bu Kayseri ilinin tamamını kapsayan bir koro çalışması. Koromuzun birini dönem Türk Sanat Müziği ve ikinci dönem Türk Halk Müziği konseri şeklinde sunmayı planladık. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz sağ olsunlar çok destek oldular. Bizden emeklerini esirgemediler ve biz de bu kapsamda elimizden geldiğince öğretmenlerimizin sosyal anlamda bir arada olmaları için böyle bir etkinlikte bulunduk” dedi.
Koro içerisinde bulunan Sınıf Öğretmeni Ayşe Baysal Peker ise, “Böyle bir etkinlikte bulunmaktan onur ve gurur duyuyorum. Başta İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Okul ev arası koşuşturmaktan bize çok büyük bir farklılık ve değişiklik oldu. Yeni öğretmen arkadaşlarla tanıştık ve çok güzel bir faaliyet oldu. Kayseri2de böyle bir faaliyette bulunmaktan hepimiz gurur duyuyoruz. Bize bir soluk ve nefes oldu, bunun için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Konser sonrası sahneye çıkan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Kulaklarımızda bu güzel nameleri duymamızı sağlayan öğretmen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Meslek hayatımızda çok fazla zorluklarla karşılaşıyoruz ama her zaman şunu söylüyoruz ki iyi ki öğretmenim. Bu gece arkadaşlarım bana yine aynı şeyi söylettiler iyi ki öğretmeniz” dedi.
Konser sonrası koroda bulunan öğretmenlere protokol tarafından teşekkür belgeleri verildi.

KAYSERİ

18 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bünyan Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, Bünyan MYO'yu Ziyaret Etti
YEREL HABERLER Bünyan Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İlçe Milli ...
Kaygan yol kazaya neden oldu; 4 araç birbirine girdi
YEREL HABERLER Kaygan yol kazaya neden oldu; 4 araç birbirine girdi
Başkan Özdoğan'dan Kızılay'a destek
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan'dan Kızılay'a destek
Cep telefonu kamburlaştırıyor
YEREL HABERLER Cep telefonu kamburlaştırıyor
Kayseri 2.Amatör Küme’de geri sayım Lig, 8-9 Şubat’ta başlıyor
YEREL HABERLER Kayseri 2.Amatör Küme’de geri sayım Lig, 8-9 Şubat’ta ...
Emre Özden, Ayvalıkgücü Belediyespor’da
YEREL HABERLER Emre Özden, Ayvalıkgücü Belediyespor’da
Yahyalıspor’da çifte imza
YEREL HABERLER Yahyalıspor’da çifte imza
Kayseri'de kamyon şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de kamyon şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Kayseri 2.Amatör küme fikstürü çekildi
YEREL HABERLER Kayseri 2.Amatör küme fikstürü çekildi
Suha Adıyaman’a görev
YEREL HABERLER Suha Adıyaman’a görev
Kayser Şeker Turhal'da pancar bedelleri ödendi
YEREL HABERLER Kayser Şeker Turhal'da pancar bedelleri ödendi
Ali Palabıyık'ın Alanyaspor ve Kayserispor karnesi
YEREL HABERLER Ali Palabıyık'ın Alanyaspor ve Kayserispor karnesi
Kayserispor kafilesi Alanya'ya gitti
YEREL HABERLER Kayserispor kafilesi Alanya'ya gitti
Alanya'da 8. randevu
YEREL HABERLER Alanya'da 8. randevu
Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Berna hanıma destek verelim"
YEREL HABERLER Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Berna hanıma ...
Polis şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Polis şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ...
İlk Mektuplarını Vali Günaydın’a Yazdılar
YEREL HABERLER İlk Mektuplarını Vali Günaydın’a Yazdılar
Başkan Kalkan: "Öğrencilerimiz ve eğitimcilerimiz dinlenmeyi hak etti"
YEREL HABERLER Başkan Kalkan: "Öğrencilerimiz ve eğitimcilerimiz ...
Selçuklu mahallesine sosyal tesis ve pazar yeri müjdesi
YEREL HABERLER Selçuklu mahallesine sosyal tesis ve pazar yeri ...
Kimlik soran polisi şehit eden sanığa yine ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Kimlik soran polisi şehit eden sanığa yine ...
Hacılar’da karne heyecanı
YEREL HABERLER Hacılar’da karne heyecanı
Başkan Yalçın’ın karne günü değerlendirmesi
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’ın karne günü değerlendirmesi
Türkler Geliyor Vizyonda
YEREL HABERLER Türkler Geliyor Vizyonda
Başkan Büyükkılıç Yavru Vatan'da
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Yavru Vatan'da

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X