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Erciyes Kadın Platformu, 137. gününde Diyarbakır annelerine destek verdi Erciyes Kadın Platformu ...

İHA

Çocukları PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır annelerine destek olmak için oturma eylemleri yapan Kayseri Erciyes Kadın Platformu, 137. gününde de annelere destek olarak basın açıklaması yaptı.

Erciyes Kadın Platformu, 137. gününde Diyarbakır annelerine destek verdi Erciyes Kadın Platformu üyesi Zeynep Işık: “Anneler, çocuklarına kavuşana kadar yanlarında olacağız”

Çocukları PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır annelerine destek olmak için oturma eylemleri yapan Kayseri Erciyes Kadın Platformu, 137. gününde de annelere destek olarak basın açıklaması yaptı.
Düzenlenen basın açıklamasına Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, Kayseri Erciyes Kadın Platformu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. PKK tarafından dağa kaçırılan çocukların 18 yaşından küçük çocuklar olduğunu söyleyen Erciyes Kadın Platformu üyesi Zeynep Işık, “Çocukları kandırılarak PKK’ya kaçırılan yüreği yanık annelerin Diyarbakır HDP İl Binası önündeki oturma eylemi başlayalı 137 gün oldu. Çocuk yaşta masum birer insan evladı iken, akıl almaz vaatlerle kandırılarak dağa kaçırılan çocukların acılı annelerinin Diyarbakır HDP İl Binası önündeki eylemine ülkemizin birçok bölgesinden olduğu gibi yurt dışından da binlerce sivil toplum kuruluşu, sanatçı, siyasetçi, kanaat önderi ve sivil insanımız ziyaret ederek destek veriyor. Eyleme katılan ve yüreği evlat hasretiyle yanan annelerin sayısı İran ve diğer ülkelerden gelenlerle birlikte 71’i aşmış bulunuyor. Çocuklarını almadan gitmemeye kararlı annelere ülkemizin tamamından sivil toplum kuruluşlarının kadın komisyonları da büyük destek vermiş bulunuyor. Kandırılarak dağa kaçırılıp eline silah verilerek, çatışmaya zorlanan çocukların tamamı 18 yaşından küçük muhakeme gücü gelişmemiş çocuklardır. HDP ve PKK, çocuk yaşta insanları silahlı çatışmalara girdirmekle uluslararası savaş suçu işlemeye devam ediyor. Kayseri Erciyes Kadın Platformu olarak, Diyarbakırlı annelerin 1 Eylül 2019 gününden bugüne büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettirdikleri oturma eylemlerine ilk günden beri destek olup, onları Diyarbakır’da ziyaret ederek yanlarında olduğumuz gibi, bugünden sonra da onlara destek vermeye, çocuklarına kavuşuncaya kadar bu haklı mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

KAYSERİ

18 Ocak 2020 Cumartesi

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