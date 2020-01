Erciyes'te hafta sonu verilen hizmetler sömestir tatilinde her gün yapılacak Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı: "Misafirlerimize unutamayacakları emsalsiz bir kış tatili geçirmek için altyapımızı hazırladık"

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon dönemi boyunca hafta sonu verilen hizmetlerin, sömestir tatili boyunca her gün yapılacağını söyledi.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ndeki ve şehirdeki oteller, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle yüzde yüz doluluğa ulaşmak üzere. Aralık ayının ilk haftasından itibaren pistlerin açılmasıyla misafirlerin dolu dolu bir kış sezonu geçirdiğini belirten Cıngı, "Bildiğiniz gibi Erciyes Kayak Merkezi Aralık’ın ilk haftası itibariyle kayak sever ve snowboard sevenlerin hizmetine sunduk. O günden bu güne çok şükür gayet güzel bir sezon geçirdik. Pistlerimizin tamamı hemen hemen açık. Develi Kapı’dan Hacılar Kapı’ya kadar insanlarımız birbirinden farklı zorluk derecelerindeki pistlerimizde farklı heyecanlar yaşayarak çok şükür kış sezonunu geçiriyorlar. Tabi ki ziyaretçi sayımızda çok güzel bir artış var. Yurt dışından direk seferlerle her hafta yaklaşık 2 bin misafirimiz Erciyes’e kayak yapmaya geliyor. Kayseri’ye iniyorlar, kültürünü, tarihini tecrübe ediyorlar. Kapadokya’ya gidiyorlar, dünyanın 8. Harikası olan peribacalarımızı ziyaret ediyorlar, balon turlarına katılıyorlar. Dolayısıyla kış mevsimi de dolu dolu geçiyor. Karne dağıtımı ile başlayan beraber başlayan dönemde 15 günlük aşırı yoğun bir dönem var bütün kış merkezlerinde. Erciyes’te de bu yoğunluğu hissedilir derecede fark ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle yoğun bir döneme girdiklerini ve misafirlerin dolu dolu bir tatil geçirmeleri için tüm altyapıları hazırladıklarını kaydeden Cıngı, dağ ve şehir otellerinde de doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığını dile getirdi. Cıngı, "Sömestirde özellikle tatil başlamasıyla beraber Türkiye’nin bütün illerinden çok farklı sayıda misafirlerimiz Erciyes’i tercihe diyor. Artık ‘Kayak yapılırsa Erciyes’te yapılır’ diye bir algı oturdu halkımızda. O yüzden Erciyes’e yoğun bir talep var. Otellerimiz çok şükür bu dönemi dolu dolu geçiriyorlar. Şuanda birçoğu dolu vaziyette, bir kısmı yüzde 8090 doluluklarda. Ama son dakika rezervasyonuyla hem dağ otellerimizin hem şehir otellerimizin yüzde 100 doluluğa ulaşacağını ve sömestir boyunca da dolu dolu bir dönem geçireceğini tahmin ediyoruz. Pistlerimiz kayak severler için tatmin edici kalitede. Bunun yanında sömestir için aldığımız tedbirler var. Bunlardan önemlisi daha önce hafta sonu gerçekleştirdiğimiz Develi KapıHacılar Kapı ücretsiz taşıma seferlerimizin sömestir boyunca devam etmesi. Daha önce cumartesi, pazar günü yaptığımız gece kayağının sömestir boyunca her gün yapılması. Şehir dışı ve yurt dışından gelen tatili değerlendirmek maksadıyla Erciyes’te bulunan misafirlerimiz akşamları da keyifli zaman geçirsinler istiyoruz. Havaalanı Erciyes seferlerimiz yine Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından daha da sıklaştırılmasıyla şehir dışından gelerek Kayseri’ye ulaşan misafirlerimiz belediye otobüsüyle Erciyes’e ulaşıyorlar. Sezon dönemi boyunca hafta sonu verdiğimiz hizmetler, sömestir boyunca her gün yapılacak. Erciyes’e gelen misafirlerimize unutamayacakları emsalsiz bir kış tatili geçirmek için altyapımızı hazırladık. Onları bekliyoruz" diye konuştu.

KAYSERİ 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:49

YATSI 19:11

