Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Bellona Kayseri: 90 - Elazığ Özel idare: 76

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Elazığ İl Özel İdare ile karşılaştı. İlk yarısını 3931 önde tamamlayan Bellona Kayseri, müsabakadan 9076 galip ayrıldı.
Hakemler: Yücel Çilingir xx, İbrahim Altıntaş xx, Tolga Edis xx
Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke xxx (20), Kaela Davis xxx (31), Ayşegül Günay xxx (14), Kübra Siyahdemir xx (9), Luca Ivankovic xxx (10), Ann Wauters x (5), Manolya Kurtulmuş xx (1) Nazlı Gökdemir x, Beril Albayrak x
Elazığ İl Özel İdare: Kübra Erat xxx (11), Kia Vaughn xxx (18), Iva Slonjsak x (8), Riquna Williams xxx (20), Nevin Vatansever x, Miray Şahin xxx (14), Nihan Demirkol x (5), Sanem Zeren x
Periyotlar: 1.Periyot: 1312 (Bellona Kayseri lehine), 2.Periyot: 2619 (Bellona Kayseri lehine), 3.Periyot: 2719 (Bellona Kayseri lehine), 4.Periyot: 2426 (Elazığ İl Özel İdare lehine)
Devre: 3931 (Bellona Kayseri lehine)
5 Faul Alan: Nihan Demirkol (Elazığ İl Özel İdare)
KAYSERİ
19 Ocak 2020 Pazar
- İMSAK 06:20
- GÜNEŞ 07:46
- ÖĞLE 12:53
- İKİNDİ 15:28
- AKŞAM 17:51
- YATSI 19:12