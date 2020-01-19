Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu Makfitspor-Akkışla Gençlikspor: 3-2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda rahat bir konumda bulunan iki takımın karşılaşmasında Makfitspor, rakibi Akkışla Gençlikspor'u 32 yenerek haftayı üç puan ile kapattı.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Murat Özçetin xx, Fatih Yıldırım xx, Kadir Çelikbaş xx

Makfitspor: Abdullah Yakup Boyraz xx, Yunus Emre Kulan xx, Ahmet Köksal xx (Dk. 65 Halil İbrahim Özdeniz x), Mithat Özdemir xxx, Emrah Demir xx, Canberk Yalçın xx, İrfan Yeğin xxx, Arif Öncü xxx (Dk. 74 Engin Tutuk x, Erkan Boyraz xxxx, İsmail Çoban xxx, Ramazan Kunur xxx

Akkışla Gençlik: Muhammed Arık xx, Mehmet Bekar x, Tuğrul Kelek xx, Hüseyin Öz x, Vedat Mortaş xxx, Önder Şen x, Osman Çamdal x (Dk. 68 Mehmet Çatalkaya x), Eren Ertekin x(Dk. 74 Onur Kişi x), Onur Avcı xx, Hakan Daşdemir xx, Emre Ağırbaş xxx

Goller: Erkam Boyraz Dk. 16 , 60 ve 90 (Makfitspor) , Vedat Mortaş Dk. 5 , Emre Ağırbaş Dk. 90 (Akkışla Gençlik)

KAYSERİ 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:51

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.