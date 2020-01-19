Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayenesini Unutmayın

2020 yılı ölçü ve tartı aletleri muayenesi için müracaatlar başladı.

2 yılda bir muayene edilerek damgalanan ölçü ve tartı aletlerinin kontrolleri için Talas Belediyesi’ne müracaat ediliyor.

3516 sayılı Ölçüler ve Tartılar Kanunu’na göre 2 yılda bir yapılması zorunlu olan muayene için başvurular 1 Ocak 2020 ve 1 Mart 2020 tarihleri arasında Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne yapılacak.

Yeni alınmış ve garantisi devam eden ölçü ve tartı aletleri için herhangi bir muayene şartı aranmıyor.

KAYSERİ 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:20

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