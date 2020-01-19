Pedro Hernique golle döndü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı oyuncusu Pedro Hernique ligin ikinci yarısına golle başladı.

Alanyaspor deplasmanında farklı mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da takımın tek golünü atan isim Brezilyalı Pedro Henrique oldu.

Pedro Henrique, müsabakanın 65. dakikasında oyuna girdi ve 87. dakikada golünü attı. Brezilyalı oyuncu bu sezonki 5.golüne imza attı. Ligin ilk yarısında Galatasaray, Denizlispor, Kasımpaşa ve Sivasspor maçlarında gol sevinci yaşayan Pedro Hernique ikinci yarıdaki ilk golünü Alanyaspor’a attı.

KAYSERİ 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:51

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.