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Hes Kablo Kayserispor'un yeni transferi Zoran Kvrzic ilk maçında kırmızı kart gördü.

Hırvat oyuncu Zoran Kvrzic, SarıKırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Alanyaspor maçının 45.dakikasında Salih Uçan’a yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Ali Palabıyık'tan önce sarı kart gören Zoran, VAR’ın uyarısı ile kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Zoran Kvrzic, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç ile cezalandırılması halinde Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında ve Ankaragücü ile oynanacak Süper Lig 19.hafta maçında forma giyemeyecek.

KAYSERİ 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:20

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