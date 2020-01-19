Silviu Lung'un sakat parmağı

Hes kablo Kayserispor'un rumen kalecisi Lung, Alanyaspor maçında neden oynamadığını anlattı.

Hes Kablo Kayserispor'un Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı müsabakada forma giyemeyecen Rumen kaleci Silviu Lung, takımdan ayrılmayı düşündüğü ve bunun için oynamak istemediği yönündeki spekülasyonlara cevap verdi.

Kaleci Silviu Lung, "Kayserispor ile sözleşmem var ve sözleşme sonuna kadar buradayım. Alanyaspor maçında oynamayı çok istedim. Ancak parmağında ağrı çoktu. Son gün kontrol yapıldı. Oynamam riskli denildi ve ben de oynayamadım. Sol el serçe parmağımın durumu ortada. Daha büyük sakatlık olmaması için oynamadım. belki 10 gün yokum. Üzgünüm. En kısa zamanda oynamak istiyorum" dedi.

KAYSERİ 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:20

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