Narkotik polisinden bonzai operasyonu

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 230 gram bonzai ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı sonrasında operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli araç ve polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucunda durdurulan araçta bulunan 4 kişi yakalanırken, araçta yapılan aramalarda 230 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Yetkililer, 3 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak, E.D. isimli şahıs hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.

KAYSERİ 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:20

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