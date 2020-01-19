Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda 815 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Van ilinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrasında operasyon düzenledi. Pınarbaşı ilçesinden itibaren alınan önlemler çerçevesinde H.D.'nin içinde bulunduğu yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. H.D.'nin üst aramasında 6 adet şeffaf poşet içinde 815 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde S.y. ve B.T.isimli zanlılar da yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

KAYSERİ 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:51

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.