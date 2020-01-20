Sultanlar şampiyonluğa koşuyor

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Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı deplasmanda Özel Hatay Doğuş Okullarını set vermeden 30 mağlup ederek namağlup yoluna devam ediyor.

Türkiye Voleybol 2.Lig 6.Grupta liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor hedefine adım adım ilerliyor. Ligin 10.haftasında Hatay’da oynadığı maçta Özel Hatay Doğuş Okullarını ilk sette 2516, ikinci sette 2513 ve üçüncü sette 2512 mağlup eden OSB Teknik Koleji Atletikspor deplasmandan zaferle dönerek liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluk yoluna emin adımlar ile ilerleyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor maç sonu büyük sevinç yaşayarak hanesine bir deplasmandan galibiyeti daha yazdırdı. 10’da 10 yaparak 29 puana ulaşan OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 11.haftasında evinde Adıyaman Sporder’i konuk edecek.

KAYSERİ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:52

YATSI 19:13

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