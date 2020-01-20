Kayseri 1.Amatör Küme sona gelindi A Grubu tamam, B Grubunda heyecan devam ediyor

Vefat eden Rahşan Ecevit'in isteği yerine getirilecek

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Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Grubunda son haftaya girilirken, B Grubunda ise hem şampiyonluk yarışı hem küme düşme potasında heyecan ise sürüyor.

A Grubu Maç Sonuçları

Kayseri Yavuzspor 30 Büyüleyenspor (Hükmen)

Başakpınar Belediyespor 42 Erciyes Reşadiye Gençlikspor

Argıncıkspor 02 Amarat Gençlikspor

Yerköyspor 52 Yeni Esenspor

Güneşspor 25 Esentepe spor

B Grubu Maç Sonuçları

Kayserigücü FK 31 Kafkasspor

Makfitspor 32 Akkışla Gençlikspor

Gültepespor 63 Palasspor

Sanayi Esnafspor 13 Argıncık Esnafspor

Kayseri OSB Atletikspor 32 Tomarza Belediyespor

KAYSERİ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:52

YATSI 19:13

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