Kayseri 1.Amatör Küme sona gelindi A Grubu tamam, B Grubunda heyecan devam ediyor

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Grubunda son haftaya girilirken, B Grubunda ise hem şampiyonluk yarışı hem küme düşme potasında heyecan ise sürüyor.
A Grubu Maç Sonuçları
Kayseri Yavuzspor 30 Büyüleyenspor (Hükmen)
Başakpınar Belediyespor 42 Erciyes Reşadiye Gençlikspor
Argıncıkspor 02 Amarat Gençlikspor
Yerköyspor 52 Yeni Esenspor
Güneşspor 25 Esentepe spor
B Grubu Maç Sonuçları
Kayserigücü FK 31 Kafkasspor
Makfitspor 32 Akkışla Gençlikspor
Gültepespor 63 Palasspor
Sanayi Esnafspor 13 Argıncık Esnafspor
Kayseri OSB Atletikspor 32 Tomarza Belediyespor
KAYSERİ
20 Ocak 2020 Pazartesi
- İMSAK 06:20
- GÜNEŞ 07:46
- ÖĞLE 12:54
- İKİNDİ 15:29
- AKŞAM 17:52
- YATSI 19:13