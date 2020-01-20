Kayseri derbisini Melikgazi Belediyespor kazandı

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Melikgazi Belediyespor, Kayseri derbisinde rakibi Develi Belediyespor’u 31 mağlup ederek 12’de 12 yaptı.

Türkiye Voleybol 2.Ligi 3.Grupta liderlik koltuğunda oturan Melikgazi Belediyespor yoluna doludizgin devam ediyor. Ligin 13.haftasında oynadığı maçta Develi Belediyespor karşısında ilk seti kaybetmesine rağmen oyundan kopmayan Melikgazi Belediyespor sahadan 31’lık galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü. Adım adım şampiyonluğa koşan Melikgazi Belediyespor maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Atatürk Spor Salonunda oynanan Kayseri derbisinde Melikgazi Belediyespor ilk seti 2125 kaybederken ikinci setti 2521 kazanarak skoru 11 yaptı. Üçüncü sette 2515 ve dördüncü seti 2826 kazanan Melikgazi Belediyespor galibiyete uzanan ekip oldu.

34 puanla zirvede yer alan Melikgazi Belediyespor ligi namağlup tamamlamakta kararlı. Melikgazi Belediyespor ligin 14.haftasında deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak.

KAYSERİ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:52

YATSI 19:13

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