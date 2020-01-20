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DSİ Kayseri'de 355 bin 935 dekar araziyi sulamaya açtı

İHA

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Kayseri'de yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kayseri'de son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ Kayseri'de 355 bin 935 dekar araziyi sulamaya açtı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Kayseri’de yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kayseri'de son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.
DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü diğer sektörlerin de itici gücü olmuştur. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır. İç Anadolu ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Kayseri'de ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda devasa yatırımların yapıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın; Kayseri’de 8 baraj ve 4 gölet inşa ederek toplamda 442,57 milyon metreküp biriktirme hacmine ulaşıldığını söyledi. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın; “Bu barajların en önemlilerinden biri Bahçelik Barajı’dır. Zamantı Nehri üzerine inşa edilen ve 2005 yılında hizmete alınan baraj 216,14 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Bahçelik Projesinin alt ünitelerinden olan 18 kilometre uzunluğundaki Ana İletim Hattı 2013 yılında, 26 bin 700 dekar zirai araziyi sulayan PazarörenSamağır Sulaması 2012 yılında, 7 bin 450 dekar zirai araziyi sulayan Köprübaşı Ekrek Sulaması 2016 yılında tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Çalışmalarına 2017 yılında başlanan 'ElbaşıKaradayı Sulaması' tamamlandığında 54 bin 20 dekar zirai araziyi ve 2016 yılında çalışmalarına başlanan Bahçelik Projesinin en büyük ünitesi olan 'BünyanSarıoğlan Sulaması' tamamlandığında 226 bin 300 dekar zirai arazinin sulanmasına katkı sağlanacaktır. Bahçelik Projesinin bütün üniteleri tamamlandığında 459 bin 50 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Diğer taraftan Kayserili vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla olup; Kayseri’nin su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 3 adet baraj yapım çalışmaları devam etmektedir" dedi.
Son 17 yılda inşa edilen sulama projeleri hakkında da açıklama yapan Aydın; “Tamamlanan 48 sulama tesisi ile 355.935 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Kayseri ilimizin arazilerini daha bereketli hale getirerek çiftçilerimize yıllık 196 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Kayseri’miz için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 496 bin 609 dekar araziyi sulayacak 5 adet sulama tesisi inşaat safhasındadır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Kayseri, zirai üretimde Ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır. Ayrıca Kayseri’nin bereketli topraklarına 13 adet sulama tesisi daha yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
“Kayseri İçin Taşkın Koruma Tesislerinin Önemini Biliyoruz”
Taşkınlar konusunda da kısa bir değerlendirme yapan DSİ Genel Müdürü Aydın; "Olağan bir doğa olayı olmasına rağmen, bilinçsiz insan faaliyetleri sebebiyle felakete dönüşebilen taşkınlar tüm dünyada ve Ülkemizde büyük can ve mal kayıplarına yol açıyor. Genel Müdürlüğümüz işletmeye aldığı akarsu ıslah ve taşkın kontrol tesisleri ile hem taşkın ihmalini azaltmaya hem de muhtemel taşkın zararlarını asgari seviyeye indirmeye çalışıyor. 53 adet dere ıslah tesisi yaparak Kayseri şehir merkezi ve 50 meskûn mahal, ile 10.270 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 1 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir" şeklinde konuştu.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın; “Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

KAYSERİ

20 Ocak 2020 Pazartesi

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