Çalışan Gazeteciler Haftası Havalı Silahlar Kupası Sona Erdi

Çalışan Gazeteciler Haftası münasebetiyle düzenlenen Havalı Silahlar Kupası sona erdi. 1819 Ocak 2020 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atış Poligonunda yapılan havalı silahlar kupası büyük mücadeleye sahne oldu.

Minik, Genç, Yıldız kategorilerinde 24 sporcunun mücadele ettiği müsabakaların sonunda minikler kategorisi bayanlarda Fatma Tuğana Kurtoğlu, erkeklerde Adem Efe Karakavak birinci olurken, gençler kategorisi bayanlarda Tuğba Bugur, erkeklerde Mert İbrahim Özel, yıldızlar kategorisinde de bayanlarda Ş.Nehir Ceylan, erkeklerde Uygar Şahin birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül töreninde konuşan, Havalı Silahlar Atıcılık İl Temsilcisi Mahmut Şahin, "Türkiye’de bizim elimiz, gözümüz, ağzımız her şeyimiz. Onlar bizi sürekli hatırlıyorlar bizi hiç unutmuyorlar. Bizde onları unutmadık. Dünya çalışan gazeteciler günü münasebeti ile bir müsabaka düzenledik. 6 kategoride çocuklarımız yarıştılar. Minik Bayan, Minik Erkek. Yıldız Bayan, Yıldız Erkek. Genç Bayan, Genç Erkek" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise, "Atış poligonunda sportif faaliyetler yapıldı yapılmaya devam ediyor. Sporda, kardeşlik, dostluk, birlik ve beraberlik başladı. Burada bir başarı varsa, dostluk, kardeşlik varsa ve önce buraya emek veren herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımızdan ziyade ailelerimiz sporcuları takip ediyorlar, müsabakalara geliyorlar. Sporcularımız göz bebeğimiz, geleceğimiz. Geçen hafta Mersinde yarış yapmışlardı. Bu yarışmayı evlatlarımız sağ olsun Kayserinin ve Türkiye'nin gurur oldular. Onure belgesi aldılar. Kendilerini, ailelerini, şehrimizi gururlandırdılar. Emeği geçen tüm herkesi tebrik ediyorum.” diye konuştu.

KAYSERİ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:52

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.