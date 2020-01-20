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Babaanne cinayeti sanığı toruna yine 10 yıl hapis

DHA

KAYSERİ'de, babaannesi Pembe Boraze'yi (82), dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Fadime Boraze (26) İstinaf Mahkemesinin bozma kararı üzerine yeniden yargılandığı davada yine aynı cezaya çarptırıldı, annesi Songül Boraze (59) beraat etti.
28 Nisan 2012 tarihinde meydana gelen olayda Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilerek, öldürülmüş bulundu. Olayla ilgili Pembe Boraze'nin gelini Songül Boraze ile torunları Fadime Boraze (26) ve Rukiye K. gözaltına alındı. Pembe Boraze'nin, torunlarının mahallede dedikodusunu çıkardığı gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edildi. Mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan anne ve 2 kızı hakkında, delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.
6 yıl sonra yeniden dosyayı açan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ay süren teknik takibin ardından, yaşlı kadının oğlu Faruk Boraze (58) ile gelini Songül ve torunu Fadime Boraze'yi tekrar gözaltına aldı. Rukiye K.'nın ise evlenerek yurt dışına gittiği belirlendi. Fadime Boraze, mahkemece tutuklanırken, anne ve babası serbest bırakıldı. Rukiye K. ise yurt dışında olduğu gerekçesiyle ifadesi alınamadı.
10 YIL HAPİS
Soruşturma sonunda açılan davada, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Fadime Boraze'ye, 29 Kasım 2018´de görülen karar duruşmasında 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan, olay tarihinde 17 yaşında olması ve duruşmalardaki iyi hali gözetilerek 10 yıl hapis cezası verildi. Kararın ardından başlatılan soruşturma sonunda Songül Boraze ve diğer kızı Rukiye K. hakkında aynı suçtan dava açıldı. Ankara İstinaf Mahkemesi, tutuklu sanık Fadime Boraze´nin tek başına yargılanmaması, annesi ve kardeşiyle aynı dosyada yargılanması gerektiğine hükmederek kararı bozdu.
DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ
Bozma kararı üzerine Songül Boraze ve firari kızı Rukiye K.'nın dosyası, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Fadime Boraze'nin dosyası ile birleştirildi. Geçen 13 Ocak'ta görülen duruşmada mahkeme heyeti verdiği ara kararla firari sanık Rukiye K.´nın dosyasının Fadime Boraze ve annesi Songül Boraze´nin yargılandığı dosyadan ayrılmasına ve kırmızı bültenle arama kararının infazının beklenmesine karar verdi.
Dosyanın yeniden ayrılmasının ardından Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Fadime Boraze ile tutuksuz yargılanan annesi Songül Boraze ve avukatları Uğur Altun hazır bulundu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmaya müdahil oldu. Sanık Fadime Boraze, suçlamaları reddedip, önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyerek, "Babaannemi o vaziyette gördüğüm için yardım ettim. Onu, o halde bırakmaya vicdanım el vermedi. Yardım etmeseydim ömür boyu vicdan azabı çekerdim. Yardım ettiğim için vicdanım şimdi rahat. Gerçek suçluların ortaya çıkmasını ve bulunmasını istiyorum. Senelerce üstümüze gelip, iftira attılar. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi. Songül Boraze de suçlamaları reddetti.
YİNE 10 YIL HAPİS
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Fadime Boraze'ye 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın cezasını olay tarihinde 17 yaşında olması ve duruşmalardaki iyi halini gözeterek 10 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz yargılanan Songül Boraze´nin ise, delil yetersizliğinden beraatı kararlaştırıldı.

KAYSERİ

20 Ocak 2020 Pazartesi

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