Kayseri'ye beklenen kar yağdı

Vefat eden Rahşan Ecevit'in isteği yerine getirilecek

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Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından beklenen kar yağışı başladı.

Son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ile beraber kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bugün akşam saatlerinde şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte şehir merkezi beyaza bürünürken, ortaya güzel görüntüler çıktı.

KAYSERİ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:52

YATSI 19:13

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