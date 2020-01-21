Kadınlar Voleybol 2. Ligi Hatay Doğuş Okulları:0 - OSB Teknik Koleji:3 Sultanlar 10'da 10

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'yi Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar Voleybol 2. Ligi 6. grup'ta başarıyla temsil eden Harun ve Seher Şahin yönetimindeki Sultanlar, Hatay deplasmanından da galibiyetle döndü.

Maç başından itibaren oyununu rakibine kabul ettiren Sultanlar, Hatay temsilcisi karşısında setlerde 1625, 1325, 1225 üstünlük sağlayarak 30 kazandı. Bu galibiyetle ligde şu ana kadar oynadığı 10 maçın tamamını kazanarak topladığı 29 puanla en yakın rakibinin 3 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü.

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, 25 Ocak 2020 Cumartesi günü saat: 13.00'te Adıyaman Sporder Voleybol takımını misafir edecek.

KAYSERİ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:53

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.