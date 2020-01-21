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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20192020 sezonu Okullar Arası Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

17 Aralık 2019 16 Ocak 2020 tarihleri arasında Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonunda yapılan müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.

Müsabakalar sonucunda 1. Sema Yazar Ortaokulu(A), 2. Kadir Has Ortaokulu(A), 3. Ted Kayseri Koleji Vakfı ve 4.Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu(A) oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

KAYSERİ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:53

YATSI 19:13

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