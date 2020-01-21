Suna Türküsever Yıldızlar Halter'de Türkiye Şampiyonu

Kayseri'yi Halter Türkiye Şampiyonasında temsil eden Bünyan Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Suna Türküsever, Aydın’ın Didim İlçesinde düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonasında büyük bir başarı sergileyerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Okullar Arası Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonası 10 12 Ocak 2020 tarihleri arasında Aydın’ın Didim ilçesinde yapıldı.

Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan sporculardan Bünyan Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Suna Türküsever 35kg’da Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan sporculardan Huriye Eren Ortaokulu öğrencilerinden Abdurrahman Gökmen 75 kg’da, Ramazan Keklik ise 80 kg’da Türkiye 4.sü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Halter Şampiyonasından Türkiye birinciliği ve dördüncülüğü ile dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

KAYSERİ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:53

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.