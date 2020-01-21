Silviu Lung 3 hafta yok

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor’unkalecisi Silviu Lung, 3 hafta forma giyemeyecek.

Hes Kablo Kayserispor’da Silviu Lung’dan kötü haber. Alanyaspor maçı öncesi son antrenmanda sakatlanan Silviu Lung, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Sol el serçe parmağında çatlak meydana gelen Lung, özel program eşliğinde tedavisini sürdürüyor. Alanyaspor maçında forma giyemeyen Lung, ligde Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında da görev yapamayacak.

Hes Kablo Kayserispor’dan yapılan açıklamada, “Kalecimiz Silviu Lung’un Alanya maçı öncesi yapılan son antrenmandaki bir ikili mücadele sırasında sol el 5. parmak kemiğinde çatlak (proksimal falanks nondeplase lineer fraktür) meydana gelmiştir. Sporcumuzun en az 3 haftalık bir tedavi süreci sonrasında takımla beraber antrenmanlara başlayabileceği öngörülmektedir” denildi.

KAYSERİ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:53

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.