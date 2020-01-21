Kocasinan Belediyesi’nden sokak hayvanları için seferberlik

Soğuk kış günlerinde doğadaki canlılar için seferber olan Kocasinan Belediyesi, hayvanların su ve mama ihtiyacını karşılamak için vardiyalı olarak çalışıyor. Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek adına birbirinden önemli yatırımları hayata geçirdiklerine dikkati çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Doğadaki tüm canlılara yönelik hizmetlerimizle küçük dostlarımızın yanındayız” dedi.

Sosyal belediyecilikle belediyenin şefkat yüzünü her alanda yansıttıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Peygamber Efendimiz, ‘Derdini anlatmaktan aciz olan hayvanlara karşı Allah’tan korkunuz’ buyurmuştur. Bu sebepledir ki, eşrefi mahluk olan bütün canlılara yönelik sorumluluklarımızın olduğunun bilincindeyiz. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de ilçenin muhtelif yerlerine besleme noktaları yerleştirerek, sokak hayvanları ile doğadaki diğer canlıların su ve mama ihtiyacını karşılıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve diğer canlılar için ilçenin muhtelif yerlerine düzenli aralıklarla yem bırakıyor. Bu doğrultuda yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz. Vatandaşların memnuniyetini kazanan ve diğer kurumlara da örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bu vesile ile şehrimizin güzelliklerine hep birlikte sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yemleme çalışması yaptıkları sırada gelen bir ihbarı da değerlendirerek, yaralı haldeki köpeği Küçük Dostlar Ambulansı ile kliniğe ulaştırarak tedavi edilmesini sağladı. Bu doğrultuda Kocasinan sakinlerinin, hasta ve yaralı halde bulunan sokak hayvanlarına rastlamaları durumunda Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi'ne ulaşmaları veya 222 70 00 numaralı telefon hattını aramalarının yeterli olacağı bildirildi.

KAYSERİ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:19

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