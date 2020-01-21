Kayseri'de uyuşturucu sanığına 22,5 yıl hapis

KAYSERİ'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Duran (49), 22,5 yıl hapis ve 75 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de polis, geçen yıl Ekim ayında, Melikgazi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan parkta uyuşturucu sattığı gerekçesiyle Ahmet Duran'ı evinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 11 renkli hap ve 1.95 gram eroin ele geçirildi. Ahmet Duran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hakkında Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ahmet Duran, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu kullanıcısı olduğunu, ancak ticaretini yapmadığını ileri süren tutuklu sanık Ahmet Duran, "30 yıldır uyuşturucu kullanıyorum. Bir şekilde bu belaya bulaştım. Kullandığım için de çok pişmanım. Hem ben, hem de ailem acı çekiyor. Hiçbir zaman uyuşturucunun ticaretini yapmadım. Adaletinize sığınıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti Ahmet Duran'ı, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 22,5 yıl hapis ve 75 bin TL para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.



KAYSERİ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:19

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