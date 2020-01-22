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Neo Alisklamp yöntemi ile dikişsiz, kanamasız, estetik sünnet Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. ...

İHA

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Harun Ayangil; Neo Alisklamp yöntemi ile yapılan sünnette hastanın günlük banyosunu yapabildiğini, kestiklerini ama dikmediklerini dolayısıyla dikişle ilgili bir işlemle uğraşmadıklarını ve dikişe bağlı problemlerle karşılaşmadıklarını söyledi.

Neo Alisklamp yöntemi ile dikişsiz, kanamasız, estetik sünnet Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Harun Ayangil: "Hasta günlük banyosunu yapabiliyor. Kesiyoruz ama dikmiyoruz. Dikişe bağlı problemlerle karşılaşmıyoruz"

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Harun Ayangil; Neo Alisklamp yöntemi ile yapılan sünnette hastanın günlük banyosunu yapabildiğini, kestiklerini ama dikmediklerini dolayısıyla dikişle ilgili bir işlemle uğraşmadıklarını ve dikişe bağlı problemlerle karşılaşmadıklarını söyledi.
Çocuklar için ideal sünnet yaşının 01 yaş arasındaki dönem olduğunu ifade eden Dr. Ayagil, sünnet olacak çocuğun mutlaka sünnetten önce muayene edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayangil; "Sünnet bilindiği üzere ülkemizde hem geleneksel hem dini inançlarla yapılan bir işlem. Erkek çocuklarında sağlık açısından da faydalı bir işlem. Sünnet; için ideal yaş aralığı ya 2 yaşına kadar olan dönem ya da 5 yaşından sonra. 25 yaş, 26 yaş çocuklarda özel dönem olduğu için bu dönemlerde tıbbi zorunluluk olmadığı sürece sünnet önermiyoruz. En ideal yaş 01 yaş arasındaki zaman aralığı çocuklarda sünnet için en iyi dönem diyebiliriz. Bunun bilimsel altyapısını da şöyle izah edebiliriz. 01 yaş döneminde çocuklar çok hızlı büyüdüğü ve boyları da çok hızlı uzadığı için iyileşmenin de en optimal olduğu dönem. Ağrı ile duyguları yeni doğan döneminde daha az hissettikleri için de iyileşmenin hızlı olduğu, konforun daha üst düzeyde olduğu bir dönem. Çocuklarda en önemli kriter sünnetten önce mutlaka her çocuğun sünnet için uygun olup olmadığına bakmak gerekiyor. Çünkü bazı çocuklarda beklemek gerekiyor; sünnet derisi kısa oluyor, gömük oluyor. Bu faktörlerden dolayı her çocuk mutlaka muayene edilmeli. Uygun olan çocuklarda mümkünse söylediğimiz zaman aralığında sünnet yapılmalı. 5 yaşın üzerindekilere çok fazla önermiyoruz. Çünkü çocukların yaşları büyük olduğu zaman farkındalıkları daha ön planda oluyor. İyileşme biraz daha uzun sürtüyor. Dolayısıyla olacaksa 01 yaş arasındaki dönem en ideal dönem olarak gözüküyor. Mevsim olarak yaz veya kış bizim açımızdan fark etmiyor" dedi.
Hastanede uyguladıkları Neo Alisklamp yöntemi ile 'dikişsiz, kanamasız, estetik sünnet' yaptıklarını da sözlerine ekleyen Dr. Harun Ayangil; "Sünnette kullanılan yöntemler çok çeşitli. Biz; Kayseri Acıbadem Hastanesi’nde iki çeşit yöntemle yapıyoruz. Bir bilinen ‘cerrahi sünnet’ dediğimiz yöntemle yapıyoruz. Yani kesiyoruz, dikiyoruz. Bir diğer yöntemimiz de Neo Alisklamp dediğimiz yöntem. Bu yöntemin artıları biraz daha ön planda gibi görünüyor. Bu yöntemle yaptığımız zaman hasta günlük banyosunu yapabiliyor. Kesiyoruz ama dikmiyoruz. Dolayısıyla dikişle ilgili bir işlemle uğraşmıyoruz ve dikişe bağlı problemlerle karşılaşmıyoruz. Kesiyoruz ama kestiğimiz yerde kanama ile ilgili bir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. Çünkü bu klips gibi bir alet, sıkıştırarak etkisini gösteriyor. Yaklaşık olarak 3 gün sonra çıkartıyoruz. Sonrasında da tabiri caizse bir kek kalıbı gibi çıkıyor. Dolayısıyla bizim tarafımızdan tarifi dikişsiz, kanamasız, estetik sünnet diye geçiyor. Hasta için de son derece konforlu, tedavide çok özel bir şey de kullanmıyor. Bu yöntemle de sünnet yapıyoruz ve son zamanlarda bu yöntem biraz daha ağırlık kazanmış durumda" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ

22 Ocak 2020 Çarşamba

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