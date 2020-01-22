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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Kayseri'de

İHA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Dermircan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Kayseri'de

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Dermircan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.
Bakan Yardımcısı Demircan, kentteki temasları kapsamında Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Burada Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun tarafından karşılanan Demircan, daha sonra valilik makamına geçerek il protokolü ile görüş alışverişinde bulundu.
Demircan ziyaret kapsamında tarihi Kayseri Kalesi'ni ziyaret edecek, Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde yapılan Şehir Kütüphanesi'nin açılışına katılacak.

KAYSERİ

22 Ocak 2020 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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