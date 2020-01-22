Okullar arası Genç (A) Erkekler Basketbol İl Birinciliği sona erdi

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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20192020 sezonu Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

30 Aralık16 Ocak 2019 tarihi arasında Kadir Has Kongre Merkezinde yapılan müsabakalara 23 okuldan toplamda 230 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve yüksek tempoda geçen müsabakalar sonucunda 1. Özel Erciyes Anadolu Lisesi, 2. Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi 3. Ted Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi ve 4. Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

KAYSERİ 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:19

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