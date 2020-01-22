Beşir Derneği, İdlib’e 1 tır insani yardım malzemesi gönderdi Beşir Derneği İç Anadolu Bölge Müdürü Ertuğrul Baygın: “Kilis’te savaş mağdurlarına her gün ekmek ve sıcak çorba dağıtıyoruz”

Uluslararası yardım kuruluşu olan Beşir Derneği’nin İç Anadolu Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’den İdlib'e 1 tır gıda ve giyecek malzemesi gönderildi.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi önünden hareket edecek yardım tırını uğurlamaya Beşir Derneği İç Anadolu Bölge Müdürü Ertuğrul Baygın ve dernek üyeleri katıldı. Gıda ve giyecekleri götürecek tır, dualarla uğurlandı.

Dernek olarak Kilis’te yaptıkları ekmek fırını ile her gün 33 bin kişiye sıcak çorba ve ekmek dağıttıklarını söyleyen Ertuğrul Baygın, “Allah yapılan hayırları kabul etsin. Beşir Derneği olarak, Türkiye’de 246 noktada, dünyada 3 kıta ve 55 ülkede faaliyet göstermekteyiz. 9 yıldır Suriye’deki iç savaştan dolayı Kilis’te 200 bin ekmek kapasiteli ekmek fırınımızdan 200 bin ekmek ve 33 bin kişiye günlük sıcak çorba veriyoruz. Tabii ki malum olaylardan ve şu anda İdlib’de yaşanan zulümlerden dolayı, yine Kayseri’mizden 1 tır dolusu gıda ve giyim malzemeleri buradan dualar eşliğinde İnşallah yollayacağız. Buradan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin” dedi.

KAYSERİ 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:19

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